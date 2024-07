Dynamo potřebuje zabrat. Vědí to všichni. Trenéři i hráči. Zkušeností ve své fotbalové kariéře posbíral hodně Jiří Skalák. Zahrál si i na zahraničním angažmá. Přípravu proletěl sprintem, teď by se rád častěji dostával na hřiště. Dynamo čeká zápas s Pardubicemi, bude to důležitý boj o ligové body, který začne v neděli ve 14.30.

"Byla velmi rychlá," vrací se Skalák ještě k přípravě. "Volno nebylo moc dlouhé. Moc zápasů nebylo, takže to rychle uteklo. Potrénovali jsme dobře." Jenže příprava není mistrovský zápas. Dynamo má na kontě nulu bodů, nevstřelilo ani gól. Skóre 0:6 vypadá dost hrozivě. "Chuť mám. Nic mě nebolí, což musím zaklepat. To je nejdůležitější," vypráví Skalák v úvodu sezony. "Přišli noví hráči, je tu tlak na ty, co hráli, protože na jaře moc střídání nebylo. Jsem rád, že mě nic nebolí, v přípravě to šlapalo, jak mělo."

Snad se všechno, o čem Skalák mluvil promítne už v sobotu do zápasu s Pardubicemi.