Miroslav Jirkal s Ivanem Haškem. Cestovali za fotbalem po světě. Teď se Jirkal vrátil do Dynama České Budějovice

Asistentem Dynama České Budějovice se stal Miroslav Jirkal. Jeho práce by se měla projevit brzy. Nejlépe hned. Ještě lépe v Mladé Boleslavi, kde se Dynamo představí v neděli. "Rozhodl zájem Dynama a trenéra Franty Straky," říká Jirkal. Fanoušci často kroutí hlavou. Těžko chápou, proč muž s reprezentačními zkušenostmi přichází do posledního celku prvoligové tabulky. Když nevíte, zeptejte se. Jirkal odpověděl velmi ochotně: "Zájem Franty Straky byl prvotní, rozhodl také stav, ve kterém se mužstvo a klub nachází," říká asistent českobudějovického Dynama a hned vysvětluje: "Chci jako Budejovičák pomoci."

Jenže nestačilo jenom jeho osobní rozhodnutí. "Protože jsem členem realizačního týmu reprezentace, tak důležitým momentem bylo doporučení trenéra Ivana Haška a technického ředitele Ericha Brabce."

Slovo dalo slovo a Jirkal se vrátil do Dynama. Už v klubu působil. Jako brankář, později jako asistent trenéra. "Jsem asistentem na hřišti, zároveň analytikem," popisuje svoji aktuální roli. Jako brankář okamžitě říká, na co se zaměří. Dynamo musí zlepšit obrannou fázi včetně projevu gólmana. "Ano. Vnímám, že potřebujeme zvednout do kvality obě fáze hry," naznačuje, že se na hru týmu dívá komplexně.

Tak uvidíme. Už v neděli.