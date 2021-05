Lví podíl na tom, že fotbalisté Dynama už zase, jak by se v nadsázce dalo říct, v I. lize kráčí od vítězství k vítězství, bezesporu má obránce Benjamin Čolić, jenž v Příbrami rozhodl o zisku tří bodů výstavní střelou z přímého kopu a doma proti Pardubicím na první gól Marko Alvirovi nahrával a druhý ke konci duelu ze svého dalšího perfektně zahraného trestného kopu vstřelil sám. Po zápase s Pardubicemi devětadvacetiletý bosenský bek odpovídal na dotazy zástupců médií.



Výhru svého týmu jste pečetil gólem z trestného kopu, jímž jste brankáře tak trošku nachytal na švestkách. Hned jste měl jasno, že budete pálit přímo na branku?

Nejdřív jsem chtěl centrovat, ale když jsem viděl, jak gólman stojí, jak stojí blbě, tak jsem zkusil vystřelit a stačilo jen trefit bránu. Já už hned věděl, že se k té bližší tyči zřejmě vrátit nestačí.



Vy jste jako obránce nejlepším střelcem týmu. Z jakého z těch svých osmi gólů jste měl největší radost?

Když vyhrajeme, každý gól je důležitý. Takže velkou radost jsem měl teď v Příbrami, kde ten můj gól byl v zápase jediný a přinesl nám jak tři body, tak i konec té naší dlouhé série zápasů bez vítězství. Ale každý gól, který přinese body, je důležitý.



Vy své góly střílíte ze standardních situací a třeba váš gól před týdnem v Příbrami byl vskutku výstavní. To ty své trestné kopy nějak speciálně trénujete?

Pár nás, tři, čtyři, po tréninku ještě na hřišti zůstáváme a standardky kopeme. Jak přímé kopy na bránu, tak i centry ze strany. Vždycky tak deset patnáct minut po tréninku se tomu věnujeme. Já už to takhle dělal už doma v Bosně a pořád se snažím po této stránce zlepšovat.

Z jakého místa přímé kopy nejraději zahráváte?

Z jakého místa? Víc mi to vyhovuje z pravé strany, třeba jako teď ten poslední proti Pardubicím, ale ještě aby byl trošku víc doleva.



Tu svou dlouho sérii zápasů bez výhry jste konečně zlomili a v lize už zase vyhráváte. S jakým přáním půjdete do zbývajících tří kol?

Dvě utkání za sebou jsme vyhráli, upevnili jsme si pozici ve středu tabulky a můžeme být v klidu. Naším přáním je dokončit sezonu co nejlíp a v tabulce co nejvýš. Můžeme skončit desátí nebo možná ještě výš, a pokud je šance si v tabulce polepšit, budeme se o to snažit.



Teď v neděli vás čeká zápas v Teplicích, které stále ještě nemají v lize záchranu jistou. S jakým cílem tam pojedete?

S jakým cílem? Samozřejmě tam chceme vyhrát. Jak jsem říkal, nejsme teď pod žádným tlakem, v Příbrami jsme ještě teoreticky úplnou jistotu neměli, zatímco teď můžeme hrát v Teplicích zcela v klidu a pohodě. Lehké to tam však mít nebudeme, protože Teplice hrají o záchranu. Nám ale už minulý zápas v Příbrami, kde jsme po tak dlouhé době konečně zase vyhráli, hodně pomohl i po té psychické stránce. Ještě máme v lize dva soupeře, po Teplicích ještě doma Slovácko, takže budeme chtít ještě nějaké body získat.



Říkáte dva soupeře? Vždyť do konce ligy zbývají ještě tři kola…

To je sice pravda, jenže my v posledním kole jedeme do Prahy na Slavii a Slavia, to je víc než jen soupeř, Slavia má obrovskou kvalitu! Ale chceme to zvládnout i tam, takže co nejlíp odehrát ty dva zápasy, ale potom samozřejmě obstát i na Slavii.