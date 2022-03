Na tři body v lize jste čekali šest kol. Máte z výhry s Jabloncem 2:0 o to větší radost? Samozřejmě, že nás výsledek těší, byl to pro nás hodně důležitý zápas. Ta série zápasů bez vítězství trvala už hodně dlouho. Sice jsme jen jednou prohráli a pětkrát remizovali, už jsme ale potřebovali zvítězit. Konečně nám to vyšlo a z toho, že jsme zápas zvládli, máme velkou radost. Neříkám, že už máme klid, ale je před námi pět zápasů, a když máme šanci hrát o první šestku, proč bychom se o to nepokusili?…

Signál k vítězství jste dal vy svým gólem už v páté minutě. Bylo to z hodně ostrého úhlu, byla to střela, anebo jste spíš chtěl jen dát míč do ohně před branku?

Nejdřív jsem to chtěl dávat pod sebe, ale když jsem zvedl hlavu, viděl jsem tam ve velkém vápně asi patnáct hráčů, tak jsem raději zkusil dát takový ten střílený centr po zemi, a protože všichni zřejmě čekali, že to budu dávat pod sebe, tak to nakonec skončilo v bráně. A jsem tomu rád, hlavně, že to tam spadlo. Je úplně jedno, jak to bylo, možná tam trošku byla i teč. Důležité je, že to skončilo v síti.

A důležité určitě bylo i to, že jste se trefil už v páté minutě. Takový rychlý gól je vždy vítanou vzpruhou…

To je pravda, to jsme také chtěli a před zápasem jsme se bavili, že za výhrou půjdeme hned od první minuty. Myslím, že bylo i vidět, že se snažíme hrát aktivně. Ještě do půle jsme dali druhý gól a chtěli jsme dát i třetí, to by už asi bylo po zápase. A nějaké šance jsme tam měli. Sice už jsme další gól nedali, já ale jsem moc rád, že jsme konečně vzadu hráli s nulou. My ani ty zápasy předtím dle mě nehráli špatně, dostávali jsme ale nesmyslné góly.

Vy jste na pravé straně měl hodně prostoru. Překvapilo vás, že vám tam soupeř nechával tolik volna?

Hrál tam na mě mladý kluk, omlouvám se, ani nevím, jak se jmenuje…

Černák, ne?

Ano, Černák. Nehrál Zelený, to je výborný fotbalista. Prostě na té straně tam bylo dost prostoru a my se tam tlačili, já i Mick (van Buren – pozn.), dostávali jsme tam hodně balonů a snažili jsme se to využít. Ta spolupráce nám tam dobře fungovala.

V jednu chvíli jste šli v početní převaze, ale van Buren hledal Mihálika, přitom vy jste byl asi v lepším postavení. Viděl jste to také tak?

Ta přihrávka na Pištu nebyla špatná, ale i tak si myslím, že by bylo lepší, kdyby to hrál na mě, já byl úplně sám. Vyhráli jsme, tak to nemrzí.

S Jabloncem jste dal gól ze hry, vaši specialitou jsou ale spíše standardky. I minule jste Pardubicím dal krásný gól z přímého kopu, ale teď jste z podobného místa překopl. Hodně vás to mrzelo?

Tentokrát se mi ten trestňák nepovedl, kopl jsem to špatně. Asi to tam spadne, až to budeme potřebovat víc…

Takže třeba hned teď v neděli v Edenu proti Slavii?

Tam to bude velice těžké, ale když tam vyhrála Karviná a teď Slavii porazil Liberec, proč by se to nemohlo povést taky nám?… Máme ale obrovský respekt, za mě je Slavia v lize jednoznačně nejlepší manšaft! Jen odehrát to tam ale určitě nepojedeme.