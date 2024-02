Záložník Pavel Osmančík zamířil z Dynama do konce sezony na hostování bez opce do druholigového Táborska.

Pavel Osmančík odchází z Dynama Č. Budějovice na hostování do druholigového Táborska. | Foto: Deník/ fctaborsko.cz

V dresu Dynama po svém příchodu odehrál v první lize 19 utkání a v nich dal 2 góly. ,,Ze Slovácka se vrátil Patrik Brandner, brzy by měl k dispozici být i Jiří Skalák a my chceme, aby Osmančík byl herně vytížený,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Milan Čadek. „Pavel Osmančík je rychlostní typ útočníka, má bohaté zkušenosti s druhou ligou a kde působil, tam patřil ke klíčovým hráčům. Jeho příchod by měl zvýšit konkurence v útočné fázi,“ vyzdvihl trenér Táborska Roman Nádvorník.

Do Dynama přichází na půlroční hostování bez opce z MFK Ružomberok 25letý levý bek Matej Madleňák. "Může hrát i stopera,“ poznamenal Milan Čadek.

Dle informací Deníku se do přípravy prvoligového Dynama zapojil 27letý francouzský bek Florent Paulolo z Mladé Boleslavi. „Jsme dohodnuti na hostování do konce sezony, náležitosti se dotahují,“ sdělil včera Deníku ředitel Milan Čadek.