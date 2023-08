Na Slovácku sehráli fotbalisté Dynama vyrovnanou partii, ale po velkých chybách padli 1:4. Častěji u míče byli dokonce i se Slavií, ale prohráli 1:3. Ani teď v Hradci Králové herně zcela nepropadli, nicméně domů jeli s nadílkou 1:5.

Fotbalisté Dynama nastupují na zbrusu nový hradecký stadion. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Myslím si, že nás teď fotbal vůbec nemá rád,“ smutně po porážce v Hradci konstatoval trenér Marek Nikl. „My nedáme ani ty stoprocentní příležitosti a naopak, co se dostane k vápnu, to nám tam spadne,“ vrtěl smutně hlavou a na dotaz, kde hledat příčiny tak velkého počtu inkasovaných gólů, jen pokrčil rameny: „To kdybychom věděli… Samozřejmě se o tom bavíme, rozebíráme ty jednotlivé situace, avšak nedaří se nám prakticky nic ubránit. Možná je to spojeno s tím, jak chceme hrát, že ještě ten způsob hry nemáme zažitý, nestojíme ve správných prostorech,“ přemítal. „Prostě nebráníme dobře,“ uznal Nikl.

Fotbalisté Hradce o svém vysokém vítězství rozhodli třemi góly už v prvním poločase, přitom za bezbrankového stavu měl Adediran a Osmančík stoprocentní šance, v obou situacích však pokaždé z voleje trefili jen gólmana Bajzu. Těsně před přestávkou po další Adediranově střele za Bajzu u tyče zaskočil obránce Heidenreich.

„Hlavně v první půli to byl i díky divákům velice dobrý zápas, ale výsledek trochu klame a úplně neodpovídá průběhu utkání,“ upozornil domácí trenér Jozef Weber, že to jeho svěřenci v zápase až tak snadné určitě neměli. „V první půli se z obou stran hrálo ve vysokém tempu a soupeř měl v úvodu dvě tutovky, které jsme přežili jen díky brankáři Bajzovi,“ uznal hradecký kouč. „První gól to otevřel, ten nám hodně pomohl, v ten moment se lámal chleba. Pak už to byla taková euforie,“ zmínil Weber sváteční atmosféru při otevření nového krásného stadionu.

Ovací diváků se dočkal Pilař, jenž se do Hradce po letech vrátil. Výhru završil gólem z penalty, nařízené po střetu s Osmančíkem: „Myslím, že jsem to udělal šikovně, dostal jsem se před něj a sice jsem tam z té strany už nic nemohl udělat, ale fauloval mě. Nečekal jsem, že to rozhodčí bude tak zkoumat. Berte to ale jako můj pocit, když se pak člověk dívá na video, může to vypadat jinak,“ přemítal Václav Pilař.

Co na to rozhodčí? „Nařídil jsem na hřišti pokutový kop za podražení hráče Pilaře. Videorozhodčí mě volala na intervenci, abych se šel podívat na záběr, že dle jejího názoru to penalta není. Poté, co jsem se podíval na kameru, jsem pokutový kop ponechal, neboť hráč Pilař si pokopl míč, obránce míčem nezahrál a hráč Pilař, když došlápl na zem, šlápl na nohu obránce, který ho tím podrazil,“ zdůvodnil svůj verdikt na TV O2 sudí Libor Černý, dle něhož, nedělal-li si legraci, musí bek dávat velký pozor, aby mu útočník nešlápl na nohu. Jinak je penalta…

Pro hosty svitla jiskérka naděje v úvodu druhé půle, kdy devatenáctiletý Vojtěch Hora svým prvním ligovým gólem v životě snížil na 1:3. Jenže pár vteřin nato Hradec dal čtvrtý gól… Což trenéra Nikla hodně mrzelo: „Dostat gól minutu poté, co jsme dokázali snížit, to se prostě nesmí stát, to je velký průšvih,“ hněval se. „Musíme zlepšit prakticky všechno do defenzívy,“ měl Nikl jasno.

A na to zlepšení mají fotbalisté Dynama jen pár dní, už v neděli totiž hrají v dalším šlágru doma s Plzní (18)!

POHÁROVÁ STŘEDA

Ve středu se hraje první kolo Mol Cupu, do kterého zasáhnou i fotbalisté z jihu Čech. Doma shodně od 18:00 hod. hrají Č. Krumlov s Vlašimí a Katovice s Příbramí, zatímco Silon Táborsko zamíří do Klatov. V jihočeském derby se Soběslav střetne doma s třetiligovým Pískem až příští středu 16. srpna.

V krajském Samson Cupu ve středu je dohrávka Dobrá Voda - Neplachov (18).