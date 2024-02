K výhře fotbalistů Dynama s Baníkem 3:0 druhým gólem přispěl 28letý Martin Králik.

Martin Králik se v zápase Dynama s Baníkem raduje ze svého gólu na 2:0, s gratulací spěchá Jan Suchan. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Máme z té výhry velkou radost, ale snažíme se držet při zemi. Zpočátku byla hra trošku rozháraná, i Baník tam měl nějaké šance, časem jsme se ale dostali do takové kompaktnosti, v jaké jsme chtěli být. Dle mě od nějaké desáté patnácté minuty náš výkon už splňoval ta kritéria, která jsme si stanovili,“ pochvaloval si zkušený stoper.

Těší vás, že jste vzadu udrželi nulu?

Máme z toho radost, na podzim jsme inkasovali hodně gólů. Aktuálně máme dle gólů v lize jednu z nejhorších defenzív a ta nula nám může pomoct získat víc sebedůvěry. My právě na defenzívě na soustředění hodně zapracovalia jak se ukázalo, vyplatilose nám to. Je třeba, abychom i do budoucna tomu věřili.

Jak jste viděl svůj gól?

Já při rohu nabíhám na první tyč, Alli to tam nějak propasíroval, já se snažil to dát na zadní tyč a skončilo to v síti. Mám radost, v této sezoně to byl můj první gól.

Jak vám bylo, když jste dostali gól, který pak VAR odvolal?

Nikdy není příjemné, když dostanete gól, my si ale před zápasem řekli, co dělat, kdybychom inkasovali a věřím, že i kdyby ten gól platil, že bychom to minimálně na tu remízu dokázali uhrát.

Pomohlo vám v zápase třeba i to, že vás celá liga považuje za jasného sestupujícího?

Zřejmě ano. V naší situaci nám nikdo nepomůže, jen my sami. Víme, že nás všichni odepsali, my ale sami sebe teď přesvědčili, že na to máme. Když pokaždé budeme hrát s takovým nasazením, tak budeme body sbírat.

Třeba hned teď v Jablonci?

Určitě se nám tam pojede líp, každé vítězství vždy pomůže. Když do toho opět dáme všechno, můžeme uspět.

BRANDNER SE VRACÍ



Třicetiletý útočník Patrik Brandner se vrací ze Slovácka do prvoligového Dynama, odkud do Uh. Hradiště před rokem a půl přišel. V Dynamu smlouvu podepsal do konce sezony.

Devatenáctiletý útočník Vojtěch Hora, který v této sezoně v Dynamu odehrál deset utkání a dal jeden gól, odešel do konce sezony na hostování bez opce do druholigové Příbrami.