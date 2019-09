Ve zmíněném ligovém šlágru mu pak chyběl jen kousíček k tomu, aby si jako dárek nadělil i gól do sítě plzeňské Viktorie…

Plzeň tady byla favoritem, ale nemrzí vás výše porážky? Doma 0:3, to je dost…

De facto je skoro jedno, zda prohrajeme nula dva, či nula tři… Všechno se to odvíjelo od té mojí šance, kterou jsem měl už ve dvanácté minutě. Měl jsem to řešit jinak, zbytečně moc jsem přemýšlel. Šel jsem poměrně dost z úhlu a chtěl jsem to trefit brankáři mezi nohama, jenže on to stačil vykopnout. O chvilku později Plzeň dala na 1:0 a už jsme pak trošku tahali za ten kratší konec.

Neměl jste raději mířit nahoru, než mezi nohy?

Když těch variant právě bylo moc. Mně se toho honilo hlavou snad úplně všechno. Na zadní, na první, nahoru, ale prostě jsem to řešil špatně, mělo to skončit gólem a já to beru na sebe.

Ještě jste tam měl do půle jednu podobnou možnost…

To už bylo úplně z úhlu, spíš jsem to tam zkusil jen tak nastřelit na zadní tyč, že by to někdo mohl tečovat. Jenže zase to gólman chytl.

Hlavně ve druhé půli jste ale byli Plzni vyrovnaným soupeřem.

Myslím si, že se nemáme za co stydět, že herně to nebylo z naší strany špatné. Gól jsme ale bohužel nedali.

Krok s Plzní jste drželi taky v začátku utkání, až Krmenčíkův gól to zlomil.

S tím souhlasil a tím větší je škoda, že tu jednu či dvě šance, které jsme tam měli, jsme neproměnili. To jsou momenty, které určují ráz zápasu. Řekl bych, že po půli jsme byli silní na balonu a Plzeň vlastně jen odkopávala míče. Ale nějakou vyloženou šanci už jsme si nevypracovali. Plzeň je zkušený tým a pohlídala si to.

Dva zápasy předtím jste vždy dal gól. Hodně mrzí, že to do třetice nevyšlo?

Dobře je, že ty šance mám. Když budu makat, spadne to tam příště. Takový je fotbal a já doufám, že se zase trefím teď v Liberci. Měli jsme těžký los, nějaké body už by to ale chtělo. Ať v Liberci, nebo pak doma s Bohemkou.Stačí tady jednou vyhrát a hned v tabulce vylétneme výš.



MIKULÁŠ JÁŠA K JORDÁNU

Obránce Dynama Mikuláš Jáša, jenž na jaře hrál za jednadvacítku ligu juniorů a novou sezonu začal v divizním béčku, změnil černobílý dres Dynama za modrobílé barvy třetiligového FC MAS Táborsko. 20letý bek, jenž v minulosti absolvoval i přípravu v áčku, o víkendu v Táboře už odehrál celý zápas za béčko v přeboru kraje proti Lažišti a den nato si jako střídající hráč odbyl také premiéru ve III. lize ve vítězném utkání Táborska se Štěchovicemi.