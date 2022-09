Hosté se postupem času přece jen dostávali do hry, potlesk diváků si ale za tvrdou střelu zpoza vápna vysloužil domácí Hellebrand a míč jen lízl břevno branky hostí a gólem neskončil ani závar po následném rohovém kopu.

Dynamo poté opět zvýšilo obrátky, obrana Sigmy však odolávala. Naopak ve 25. minutě hosté sami udeřili, když Breite kopal roh a nabíhající Ventura z voleje poslal míč přesně k tyči – 0:1. „Byla to nacvičená standardka, která nám dokonale vyšla,“ liboval si Denis Ventúra, pro něhož to byl první gól v olomouckém dresu. „Něco mě to bude stát, ale rozhodně mi to nevadí,“ usmíval se.

Pro Jihočechy to byl šok, ze kterého se do přestávky probrat už nedokázali. Hosté navíc z pozorné defenzívy vyráželi do brejků, úniky Ventury a Chytila brankář Janáček stačil zlikvidovat, tři minuty před půlí si ale na Chytilovu uličku naběhl Navrátil a proti jeho blafáku už byl domácí gólman bezmocný – 0:2.

Druhou půli odstartoval agilní Hellebrand další dělovkou z vápna, gólman Trefil však balon vyškrábl nad břevno. A vzápětí fotbalisté Dynama pili z kalichu hořkosti až do dna, protože gól i po přestávce dala Olomouc, když domácí marně reklamovali faul na Hellebranda, Zifčák poslal vpřed Chvátala, jenž přetlačil Králíka a šťastným lobem překonal Janáčka potřetí.

Naděje Dynama na zvrat v zápase se posunuly do teoretické sféry…

A krátce nato utekl Breite a po jeho střele míč kolem vybíhajícího Janáčka jeho odkrytou branku minul jen o centimetry. „My chceme Dynamo,“ ozvalo se z ochozů.

„Není snadné takový zápas hodnotit a zaplaťpánbůh, že teď má liga reprezentační přestávku, aby se hráči mohli po psychické stránce dát do kupy,“ nebylo po zápase trenéru Jozefu Weberovi příliš do řeči. „Začátek zápasu jsme přitom měli slibný, vyvinuli jsme velký tlak, ale vyložené šance jsme si vytvořit nedokázali a inkasovaný gól nás srazil dolů,“ litoval Weber.

„My měli vstup do zápasu přímo katastrofální, snad úplně všechno z naší strany bylo špatně. Když jsme ale dali po standardní situaci vedoucí gól, náš výkon byl rázem diametrálně odlišný,“ radoval se trenér hostí Václav Jílek.

O víkendu má liga zmíněnou reprezentační pauzu, už ve středu ale Dynamo hraje Český pohár v Chomutově.

Dynamo ČB - Olomouc 0:3 (0:2) - Branky: 25. Ventura, 42. Navrátil, 53. Chvátall. ŽK: Čolič. Diváci: 2096. Rozhodčí: Zelinka – Antoníček, Dohnálek. Dynamo ČB: Janáček – Čolić, Králik, Havel, Sluka – Čavoš (76. Broukal), Grič – Čmelík (46. Škoda), Hellebrand (76. Krch), Potočný – Zajíc (64. Hais). Olomouc: Trefil – Chvátal (84. Sláma), Vraštil, Beneš, Zmrzlý – Breite (87. Košťál), Ventúra – Zifčák (65. Spáčil), Růsek (65. Greššák), Navrátil – Chytil (87. Zlatohlávek).