Fotbalisté českobudějovického Dynama v I. lize vyhráli doma s Baníkem Ostrava 2:1, když velice důležitý zápas před více než čtyřmi tisíci (!) diváky odehráli s velkým přehledem.

Tomáš Zajíc obchází ostravského Jiřího Fleišmana. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Byl to jeden z klíčových zápasů, které nás teď čekajía jsme velice šťastní, že jsme ho zvládli za tři body,“ radoval se trenér Tomáš Zápotočný a dodal, že důležitost zápasu svým svěřencům zdůrazňovali. „Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká, že Baník má své problémy a své starosti, že to i pro něj bude klíčový zápas a že tady bude chtít uspět. Ale kluci to zvládli a já smekám před nimi, jak to odpracovali, jak do puntíku splnili to, co jsme si před zápasem řekli. Plné uznání zaslouží za to, že je nezlomil ani inkasovaný gól těsně před poločasem, že to kluky nesrazilo a že ty tři body, které pro nás mají cenu zlata, nakonec vybojovali,“ vyzdvihl Potočný.

Zmíněný gól Baníku na 1:1 dal Fleišman z přímého kopu střelou pod zdí. „Že kluci ve zdi nadskočili, jsme jim nevyčítali. Mě spíš zajímá, kde ten faul vznikl, jak k němu došlo. Myslím si totiž, že jsme tam něco dodrbali, že tam byla nějaká zbytečná ztráta míče. A pokud jde o tu zeď, tak si troufnu říct, že za zdí ani v příštím zápase nebude ležet nějaký náš hráč. Prostě tady to Flaška udělal skvěle, je to zkušený hráč a nachytal nás na hruškách. Ale nikomu jsme nic nevyčítali,“ krčil rameny Tomáš Zápotočný, dle něhož ani po gólu na 1:1 se obraz hry nezměnil. „Pořád jsme byli v zápase, dál jsme se snažili Ostravu dostávat pod tlak. Řekl bych, že hráči Baníku nám to ulehčili, pořád hráli v bloku a naši kluci je presovali, takže oni byli pod naším stálým tlakem. My měli klid na rozehrávku, navíc hráči už vnímají, co od nich vyžadujeme, co chceme, aby hráli,“ pochvaloval si Zápotočný. „Vyzdvihnout musím třeba Romana Potočného, který hrál nezvykle na kraji a musím ho pochválit, jak se vracel zpět, jak nám to výborně zavíral.“

Minule v Olomouci se příliš nedařilo Čermákovi, s Baníkem ale kvalitní výkon završil vítězným gólem, v lize jeho prvním. „Známe ho z Příbrami, proto jsme si ho sem přivedli. Minulé zápasy z jeho strany nebyly optimální, pořád se ještě s první ligou sžívá. My ale dobře víme, jaký on je charakter, že to má založené na srdíčku, na bojovnosti. Těší mě, že tentokráte ty své kvality ukázal,“ ocenil trenér Zápotočný.

Výborně hrál i Hellebrand. „Vyhrál ale tým! Celý tým šel za vítězstvím jako jeden muž, to je pro nás nejdůležitější. Individuality vám v zápase přinesou nadstavbu, kterou taky potřebujete, ale základem je vždycky tým,“ zdůraznil Tomáš Zápotočný.

Dynamo proti Baníku vsadilo na útočný fotbal, takže třeba stoper Havel často byl jakýmsi vysunutým útočníkem… „On je takový náš blázínek, pořád nám utíká z toho prostoru, který má vyčleněný,“ usmíval se Zápotočný. „Ale hráli jsme na tři stopery a nechtěli jsme, aby tam stáli tři stopeři na jednoho útočníka,“ měl na mysli zřejmě vysunutého Almásiho. „Počítali tudíž s rotací, že tam může jít Králik nebo Sladký. Všichni tři hráli výborně a nebezpečné útočníky Baníku perfektně ohlídali,“ zakončil trenér Tomáš Zápotočný své hodnocení zápasu chválou stoperské trojice.

V dalším kole I. ligy hraje Dynamo po reprezentační přestávce v sobotu 1. dubna od 16 hod. ve Zlíně.