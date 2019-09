Zápas o důležité body, taky ale o neméně důležitou sebedůvěru.

A fotbalisté Dynama tento důležitý zápas zápas zvládli suverénně a s noblesou.

„Věděli jsme, že to pro nás je velice důležité střetnutí a jsme nesmírně rádi, že jsme uspěli,“ vyzdvihl trenér David Horejš výkon svých svěřenců, kteří porazili Zlín 2:0.

Vítězství ligového nováčka bylo zcela zasloužené, po většinu času měli hru ve své moci. „Od začátku jsme hráli aktivně a hodně náročně, dali jsme krásnou branku a měli i další možnosti,“ chválil své hráče trenér Dynama a zejména první půli ze strany svého týmu označil za velice vydařenou. „Také po změně stran jsme chtěli být dál aktivní, trošku nám už i docházely síly a v jednu dobu nás Zlín i malinko zatlačil,“ uznal.

V této fázi utkání měl Zlín také jediné dvě vážnější šance, Jihočeši je ale přečkali bez úhony. Obě měl Železník, jehož střelu k zadní tyči brankář Staněk vyškrábl a krátce nato mu po Železníkově hlavičce pomohlo břevno. „Druhý poločas byl z naší strany už lepší a měli jsme i šance, ty jsme ale bohužel nevyužili,“ mrzelo trenéra hostí Josefa Csaplára, jenž se ale po zápase netajil svým zklamáním: „Druhá půle budiž, ale tu první nechápu. Hráli jsme bez nasazení, bez nálady. Ta první půle mě strašně štve, ta nám zápas prohrála,“ hněval se zlínský kouč.

Je otázkou, zda Zlín v první půli hrál tak špatně, anebo naopak Dynamo tak dobře, nicméně utkání měli domácí v této fází suverénně ve své moci. „Chtěli jsme být od začátku aktivní, napadat vysoko.,“ potvrdil Patrik Brandner, jenž dobrou hru celého mužstva korunoval nádherným „angličanem“ od břevna do brány. „Hlavně první půli jsme dle mého soudu byli jednoznačně lepší, měli jsme několik příležitostí a dali také gól,“ liboval si pětadvacetiletý záložník, jenž vstřelil gól i před týdnem v Mladé Boleslavi a trefil se i ve středu v poháru v Ústí nad Orlicí.

Vítězství v závěru pečetil gólem na 2:0 debutant Michael Rabušic, který na posledních dvacet minut přišel do hry za Ledeckého. „Byl to krásně kopnutý roh a tím, jak oni pořád bránili tu zónu, já tam vyplaval sám a povedlo se mi to dobře trefit, navíc o tyč. Uznání ale patří klukům, jak skvěle zápas rozehráli,“ chválil nový muž týmu své nové spoluhráče.

Trenéři Dynama do zápasu poslali svůj tým se změnami v obraně (za Kladrubského po červené kartě v Boleslavi zaskočil na levém beku Provod, ve středu obrany Nováka nahradil Kulhánek) a dá se říct, že v defenzivě větší problémy nebyly. „Jsem rád, že jsme konečně udrželi vzadu nulu,“ ocenil Horejš.

Potěšila ho i morálka jeho hráčů, kteří po zpackaném zápase v Ml. Boleslavi byli po psychické stránce hodně dole. „Ztratili jsme tam skvěle rozehrané utkání, ale rozebrali jsme si to a řekli si, že to hodíme za hlavu a snažili se spíše hledat řešení, aby se už nám nic takového nestávalo. Využili jsme i středeční pohárové utkání a řekl bych, že se nám to vyplatilo.“

Na závěr tiskovky od domácího kouče zazněly dvě zprávy – a jak už to tak bývá, jedna dobrá a jedna špatná…

Nejdříve ta špatná: „Jakou alternativou je Provod na beku? Bohužel žádnou, protože hrál tady poslední utkání a odchází do Slavie. Je to pro nás obrovská ztráta, ale já mu za to, co tady odvedl, maximálně poděkoval a moc mu fandíme, aby se prosadil i ve Slavii,“ podtrhl Horejš.

A ta dobrá zpráva?

Smlouvu v pondělí v Dynamu podepsal Tomáš Sivok!