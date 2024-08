Dynamo čeká v neděli zápas Plzní. Prohra 0:4 připoutala jediného jihočeského zástupce v nejvyšší soutěži ještě hlouběji ke dnu. Je Plzeň tým, na kterém by se Jihočeši měli chytit? "Prohráli jsme 0:4. Prohráli jsme zaslouženě a musíme se zlepšit, abychom takovéto zápasy neodehráli, protože zatím je to hrozně málo," ví velmi dobře 29 letý fotbalista Michal Hubínek.

V Mladé Boleslavi, ať to zní jakkoli paradoxně, Dynamo dlouho nevypadalo na výprask. "Na kdyby se nehraje, ale myslím si, že kdybychom dali gól, tak by ten průběh byl jiný," připomíná Hubínek velkou šanci. Jenže gól nedali, a tak vysoko prohráli. "Přidalo by nám to zase trošku sebevědomí." To potřebují Jihočeši jako sůl. 0 bodů, hrozivé skóre. "Tím, že jsme trefili tyč, se bohužel z toho zápasu nic nezměnilo, ale neustále jsme věřili o poločase, že ten zápas můžeme vyrovnat nebo otočit. Každopádně si myslím, že největší zlom přišel s tím druhým a třetím gólem, kdy už pak bylo hrozně těžké s tím zápasem něco dělat."

Michal Hubínek:

Věk 29 let

Narozen: 10.11.1994

Místo narození: Třebíč

Výška: 181 cm

To je recept, který platí na každého soupeře. Jenže snadno se napíšu, horší to je s jeho t

realizací. Navíc přijede Plzeň, kde se hra točí kolem Kalvacha. Plzeňský kapitán hraje v životní formě. "Nemůžete jít do zápasu s tím, že si nevěříte. To rovnou nemusíte nastupovat. Musíme to dokázat. To, že si věříme, je daleko víc, než to prostě dokazujeme, protože ty zápasy prohráváme podle mě svými chybami a můžeme pro to udělat víc," říká Hubínek.

Favorit je jasný, ale překvapení se může narodit. Proč ne právě v neděli? "Trenér Straka přinesl hodně nových věcí. Chce, abychom hráli hodně rychle, aby běhal balón, abychom byli důrazní, agresivní, abychom se snažili chodit rychle nahoru, víceméně po zisku co nejrychleji nahoru a do zakončení. Myslím si, že to má hlavu a patu. Každopádně musíme to plnit ještě lépe, než to plníme, protože zatím to nestačí."

Co nejvíc Dynamu chybí? "Řekl bych, že největší problém máme se střílením gólů. Máme tam dva vysoké útočníky a chodí na ně hrozně málo centrů. Potom máme balony před vápnem, které nevyřešíme. Posledních dvacet metrů je asi ten největší náš problém," analyzoval hru Dynama Michal Hubínek. Hodně napoví i pohled do tabulky…