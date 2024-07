Rozpočet na sezonu

Rozpočet Dynama České Budějovice se pohybuje mezi 80 - 90 miliony korun. Po minulé sezoně měl klub problémy se včasnými výplatami hráčů. O penězích, které nepřišly, aktuálně hráči radši moc nemluví. Odpověď kapitána Lukáše Havla ale dává tušit, že všechno v pořádku opravdu není. "V kabině změnu majitele vnímáme určitě pozitivně, protože se to řešilo opravdu hodně dlouho a intenzivně a už jsme toho taky měli trošku dost. Jsme rádi, že přišel nový impulz a věřím, že to bude takové uklidnění do kabiny. Mělo by se to finančně uklidnit a celkově by nemusel být takový tlak ze strany médií i od lidí okolo celkově. Jestli budeme mít výplaty na účtech do prvního zápasu? To nevím. To uvidíme. Teď opravdu není čas řešit úplně výplaty, ale jak vstoupit do ligy."