Informace, které se týkají Dynama České Budějovice, létají veřejností sem a tam. Někdy dosahují až bizarní úrovně. Jmen v médiích padalo a padá hodně. Těch, kterých se to nejvíc týká, se ale nikdo nezeptá. Často se objevovala informace, že bývalý prvoligový rozhodčí Jan Jílek odmítl nabídku stát se ředitelem klubu. "Nevím, kdo na toto přišel a kde se mé jméno opět vzalo," velmi ochotně odpověděl na dotazy Deníku přímo Jílek. "Je to již po několikáté, co se toto stalo. Velice mi to vadí a už jsem v některých případech zvažoval právní kroky." Není divu. Média vystřelí jméno, nikde nepátrají, kolik je na informaci pravdy. Občas se ve veřejnosti objevují velké nesmysly. "Vše je jednoznačně v rovině mediálních spekulací, což je velice nepříjemné a frustrující. Bohužel mi žádný redaktor z médií, kde se tato informace objevila, nezavolal či nenapsal, aby si informaci ověřil, což bych minimálně považoval za standardní přístup a formu k publikaci takovýchto personifikovaných sdělení. Z mého pohledu je to u těchto lidi profesní selhání."

Jak tedy vypadala a vypadá realita? Odmítl Jílek nabídku z českobudějovického Dynama? "Žádnou takovou nabídku na pozici sportovního ředitele jsem nedostal. Nedostal jsem ji od minulých či stávajících majitelů klubu. Proto, jak jsem se dočetl, jsem ji ani nemohl odmítnout. Nicméně, i pokud by se tak stalo, musel bych ji aktuálně s poděkováním odmítnout s odvoláním na své aktuální smluvní pracovní či další závazky a aktivity."

Fotbal má rád. Velmi dobře hrál, úspěšně pískal. Dění v SK dynamo České Budějovice sleduje: "Okrajově. Přes média," říká a otevřeně dodává: "Občas si zavolám s panem Kristkem, ale je to spíše přátelský než pracovní rozhovor."

Jan Jílek se věnuje obci Holašovice, ve které je starosta, úspěšně podniká, věnuje se rodině, na post sportovního ředitele nepomyslel ani na chvíli. Nemá na tuto práci ani čas. "Je všeobecně známo, ze řídím velkou firmu zapojenou do nadnárodního koncernu a zároveň jako dlouholetý starosta obce Jankov Holašovice děláme i řadu společensko-kulturních projektů, které přesahují rámec regionu a reprezentují nás jako obec či Jihočeský region, což může celá řada lidí potvrdit. Nemohu si nyní dovolit cokoli ošidit a tím by logicky docházelo k tomu, ze dopad by to mělo na celé toto portfolio činnosti. Jsou zkrátka práce a aktivity, které vyžadují maximální nasazení, a proto si dokážu racionálně vyhodnotit, kde a jak mohu být přínosný."