Brněnská Zbrojovka přijede ke středečnímu duelu o účast v elitní pohárové čtveřici do Českých Budějovic po ligové remíze v Praze s Bohemians, kterou svým gólem zajistil Jakub Řezníček, jenž si obhodil devatenáctiletého Kadlece a zkušeně poslal balon k tyči. „Martin si možná na to trochu sáhnul, podjelo mu to ale pod rukou. Nicméně byl jsem blízko, bylo to těžko chytatelné,“ omlouval brněnský útočník zákrok gólmana Jedličky, jenž je jeho nevlastním bratrem.

Gólem v Dolíčku Řezníček zvýšil svůj náskok v čele ligových kanonýrů. „Asi je to tím, že mám pohodu a padá to tam,“ řekl čtyřiatřicetiletý Řezníček, jenž v tomto ligovém ročníku dal už 14 gólů a překonal své dosavadní maximum z ročníku 2015/16. „Já stále doufám ve stovku ligových branek, nejdůležitější je ale pro mě získávat body pro Brno, aby mohlo být v klidu a nemuselo bojovat o záchranu,“ zdůraznil před cestou do jihočeské metropole Jakub Řezníček, jenž to na Střeleckém ostrově dobře zná, protože v letech 2012 a 2013 nosil dres Dynama.

Fotbalisté Dynama přivezli o víkendu v lize z Mladé Boleslavi za remízu 2:2 cenný bod, přesto trenér Tomáš Zápotočný měl ke hře týmu výhrady. „S předvedenou hrou moc spokojeni být nemůžeme,“ uvedl po zápase.Do dnešního pohárového čtvrtfinále nicméně Dynamo půjde s optimismem. „Chceme Brno porazit a v poháru jít dál,“ ujistil trenér Marek Nikl, jenž spolu se Zápotočným v trenérské dvojici od zimy Dynamo v lize vede.

O tom, v jaké sestavě Dynamo do dnešního pohárového čtvrtfinále půjde, trenéři rozhodnou až před zápasem. „Lukáš Havel si po zápase v Boleslavi stěžoval na svalové potíže, takže zřejmě nebudeme riskovat a necháme ho odpočívat,“ řekl včera Deníku jižní Čechy trenér Nikl, dle něhož k dispozici asi ještě nebude ani Daniel Hais. „Chybět bude také Lukáš Čmelík, jenž z rodinných důvodů musel odcestovat domů,“ dodal Nikl.

S přáním zabojovat o postup do pohárového semifinále míří na jih Čech brněnští fotbalisté. „Respektujeme kvalitu soupeře, navíc hrajeme venku, snad tři roky jsme v poháru nehráli doma,“ litoval trenér Richard Dostálek a dodal, že šanci pravděpodobně dostanou i hráči, kteří na svou příležitost čekají. „Toužíme však uspět,“ ujistil brněnský kouč.

Dynamo zahájilo Mol Cup hladkou výhrou 5:0 v Chomutově a doma pak přešlo přes Vlašim 3:1 a v osmifinále přes Hradec 2:0. „V lize jsme teď dali ve dvou posledních zápasech tři góly, to by nás mohlo nakopnout i do poháru,“ řekl stoper Martin Králik, jenž v Mladé Boleslavi dal gól na 2:2. „Nevím, kdy naposledy se Dynamo v poháru dostalo do semifinále, ale o postup se pobijeme a cítíme, že máme kvalitu a sílu na to, abychom postoupili,“ uvedl kapitán Dynama.