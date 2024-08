Ten poločas se Dynamu nepovedl. S Pardubicemi v důležitém utkání tým Františka Straky prohrával po 45 minutách 0:3! "Já vím, jak je to těžké, ale já tady zároveň musím vyzvednout, jakým způsobem se ten tým druhý poločas prezentoval," říkal kouč na lavičce Dynama. "To mě těší. Ukázal, že se dá opravdu hrát, že i v tom systému, který jsme změnili. A to si myslím, že to byl zásadní rozdíl, že jsme šli na to 3-5-2, kde jsme měli daleko větší podporu jak ve stranách, tak i ve středu, tak jsme víceméně Pardubice k ničemu nepustili a ten druhý poločas jsme byli totálně dominantní."

Trochu je to dejavu. V nedávné minulosti hrálo Dynamo na tři obránce, fanoušci si pamatují doteď jaké z toho pramenily gólové hody. Ale pro soupeře! Tandem Kladrubský - Lerch trval na systému se dvěma stopery, se čtyřmi obránci v řadě. Straka v situaci, kdy klub potřeboval přitlačit v ofenzivě vsadil na tři bránící hráče. V systému ale zakopaný pes není. Druhá půlka, i když by ani v Dynamu neměli zapomínat, že Pardubice s třígólovým náskokem v zádech, logicky ubraly, určitou naději dává. "Škoda těch šancí. Na tom musíme zapracovat a daleko víc si věřit. Doufám, že ten další zápas z toho, co si zanalyzujeme, se naučíme a jdeme dál. Svět se nezboří. Já vím, že je to kruté i pro mě. Já jsem si strašně moc přál, abychom to zvládli. Nezvládli jsme to. Ale tak to zkrátka je, to se nedá nic dělat. Ale jedeme dál," říká Straka.

Další duel čeká Dynamo v Mladé Boleslavi. Zase v neděli. "V prvním poločase s Pardubicemi jsme byli špatní na míči, byli jsme špatní v osobních soubojích. Ti, co mě znají, vědí, že jsem byl typ hráče, který z toho neskutečně těžil, a to je ten osobní souboj. My jsme byli všude pozdě, hráli jsme pomalu, pomalá rozehrávka, zbytečné rozehrávky do stran, zbytečné přihrávky dozadu. Místo toho, abychom hru zrychlili, jsme ji zpomalovali, přihrávali jsme všechno na kopačky Pardubic, které to dokázaly trestat."

Na lavičce proběhlo několik změn. Šéf Straka měl po boku dvě známá jihočeská jména. Asistenta Rožbouda, vedoucího týmu Řehoře.

V Mladé Boleslavi to už zase všechno může být úplně jinak. Realizační tým s velkou pravděpodobností brzy rozšíří další trenér. Možná i trenéři. Pavel Tobiáš? "Ne. Já ne. Určitě ne," ohradil se okamžitě. Jmen se objevilo opravdu hodně. Nejprve Pavel Hortváth. Tomáš Řepka nebo třeba Radim Pouzar… Kdo bude asistentem? Padlo také jméno Miroslava Jirkala. Vrátí se bývalý brankář do Dynama?