Do přípravy černobílí půjdou bez větších hráčských změn. „Chtěli jsme kádr udržet a jsme tudíž rádi, že nyní odešel jenom Maksym Talovierov,“ potvrdil trenér David Horejš odchod ukrajinského stopera, o kterém Deník již informoval. „S velkou pravděpodobností by Maks měl posílit pražskou Slavii,“ dodal trenér Dynama s tím, že do třetiligového Písku na hostování odešli mladíci Veliký a Mašek. A jak Deník už informoval, do béčka přešel zkušený Petr Javorek.

Úplně novou tváří v Dynamu v první den přípravy byl včera jediný Maksim Matvejev. „Přichází na přestup, měl by tady podepsat smlouvu. Je to mladý kluk z Lokomotivy Moskva, kde podával velice slušné výkony. Měli jsme ho vytipovaného delší dobu a věříme, že by mohl v týmu zvýšit konkurenci, že naváže na úspěšné angažmá Makse Talovierova a že se tady dokáže prosadit. Je to šikovný krajní hráč s výbornou kopací technikou. Samozřejmě na dalších příchodech ještě pracujeme, ale já mám hlavně radost, že těch změn tolik není a že kádr zůstal pohromadě, což je pro nás důležité,“ vyzdvihl Horejš.

Po odchodu Talovierova se jako akutní jeví posílit střed obrany. „Pavel Novák totiž pravděpodobně nebude delší dobu k dispozici, takže post stopera je pro nás hodně důležitý a dotahujeme tudíž příchod jednoho hráče. Věřím, že v tomto týdnu se nám to podaří dořešit,“ zdůraznil trenér Dynama.

Nadále by v Dynamu měli působit i Hellebrand, Mihálik a van Buren. „Mají hostování do konce sezony, van Buren však dostal o dva dny delší volno,“ sdělil trenér Horejš, dle něhož totéž se týká také Čoliće a Mršiće. „Pro ty zahraniční hráče je to cestování přece jen složitější.“

Na srazu v pondělí chyběl také Škoda, jenž je nemocen. Zato se do přípravy zapojil i Fortune Bassey, o jehož možném odchodu se hodně hovořilo. „Všichni víme, že o něj byl velký zájem a s panem majitelem i Tomášem Sivokem jsme se o tom bavili a jsme na nějaké ty varianty připravení, zatím ale je Forty tady, zapojil se do s námi přípravy a já věřím, že nadále bude odvádět stoprocentní práci,“ nijak trenér Horejš nezakrýval své přání, aby po podzimu druhý nejlepší ligový střelec zůstal na jihu Čech i nadále. „Je to pro nás klíčový hráč směrem dopředu, ale na druhou stranu je jasné, že přijde-li pro klub výhodná nabídka, nikdo mu bránit nebude,“ krčil kouč rameny.

Do zimní přípravy byli zařazeni i další dva nadějní dorostenci. „Vedle Brabce, který na konci sezony už s námi trénoval, se do přípravy zapojili i David Krch a Daniel Hais, což jsou hráči dorazového ročníku a v lize dorostu patřili k nejlepším. Proto jim chceme dát prostor,“ vysvětlil trenér Horejš.

V přípravě by se Dynamo mělo utkat na Složišti s Táborskem a Příbramí, další tři zápasy se zahraničními soupeři jsou v plánu na soustředění v Turecku. „Doufejme, že nám program nijak nenaruší aktuální situace s covidem,“ přál si Horejš. „Ráno jsme absolvovali testy a prošli jsme, všichni jsme byli negativní,“ potěšilo ho.

Zimní příprava bude velice krátká, tím ale více intenzivní. „Čeká nás velice náročné jaro. Zbývá jedenáct zápasů a my bychom chtěli v lize udržet postavení, které jsme na podzim měli,“ podtrhl Horejš a připomněl, že hned na začátku jarní části sezony na jeho svěřence čekají doma dva velice těžké zápasy s top mužstvy: „Začínáme doma se Spartou, jedeme do Hradce a máme doma Plzeň. Na tak těžký start se musíme dobře připravit,“ uzavřel Horejš.