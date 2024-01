„Je mi smutno z toho, kam se Dynamo dostalo,“ přiznává. „Už půl roku neslyšíme z klubu žádné dobré zprávy. Ať už se to týká sportovních výsledků, nebo informací zevnitř klubu. Byly tam podivné odchody hráčů i funkcionářů za okolností, které nebyly nijak vysvětleny,“ neuniklo velkému fotbalovému příznivci, který působí na funkcionářském poli jako předseda SK Rudolfov. „Celkově mi Dynamo připadá hodně rozložené,“ připouští. „Nepřísluší mi to ale nijak komentovat. Je to soukromá věc, protože Dynamo je akciová společnost. Ale sleduji to s velkými obavami, to musím přiznat.“

Novým strategickým partnerem klubu se stala britská společnost Footify. Tento krok Maroše také trochu zneklidňuje. „Když jsem si přečetl, že se jedná o firmu založenou před dvěma měsíci s nulovou sportovní historií, tak z toho mám mrazení v zádech. Původně to měl být budoucí majitel, teď konzultant. Těžko to mohu nějak hodnotit, mám informace jenom z médií. Ale jsem z toho hodně rozpačitý,“ přiznává. „Hovořilo se o vstupu do klubu panem Chvalovským, což byl alespoň člověk spojený s fotbalem. Nevím, jestli tenhle nový strategický partner může Dynamu skutečně pomoci,“ přemítá.

Maroše jako zástupce města zajímá především osud mládežnické akademie Dynama, která funguje velice dobře a sportovně se tam realizuje velké množství českobudějovických dětí. Jeden velký otazník tam však také visí. „Vzhledem ke stanovám ovládá akademii majitel akciovky. Za mě je to hrozná chyba a mluvil jsem o tom i s panem Koubkem. Akademie jako zapsaný spolek tak prakticky nemá žádnou rozhodovací pravomoc. A pokud by do klubu vstoupil nový zahraniční majitel a měl rozhodovat o stovkách našich dětí, tak to už by se nám asi nelíbilo a museli bychom to řešit,“ má jasno.

Budoucnost fungující akademii leží Marošovi na srdci nejvíc. „Pokud v ní má rozhodovací pravomoce jenom majitel akcií akciové společnost, tak je to právně špatně. Je to proti myšlence zapsaného spolku, což bývají většinou amatérské kluby, které mají právo zvolit si své vedení a rozhoduje tak v nich každý člen. To v Dynamu není. Veškeré rozhodovací pravomoce drží pan Koubek,“ konstatuje.

Případná finanční pomoc ligovému klubu se pohybuje spíše v teoretické rovině. „To by bylo hodně problematické. Moc možností v takovém případě není. Ani zákonných. Museli by je hledat právníci. Z veřejných peněz nelze podporovat akciovou společnost. Ani jsme k tomu nebyli osloveni. Lít prostředky z veřejných peněz do soukromých subjektů není dost dobře možné. To by se pak mohla ozvat jakákoliv firma, která se dostane do problémů. Jedinou variantou by bylo, že by město muselo vstoupit do klubu majetkově, jako je tomu třeba v Karviné, ale s něčím takovým nepočítáme,“ vysvětluje.

V majetku města je pouze stadion na Střeleckém ostrově, na kterém Dynamo funguje a hraje ligové zápasy. „Máme s klubem subdodavatelskou smlouvu. Město Dynamu platí za to, že se o stadion stará. V tomto směru je všechno v pořádku, tato činnost je vykonávána na sto procent,“ ujistí náměstek.

Jiná situace je v areálu mládežnické akademii na Složišti. „Areál je na pozemcích města, ale smlouva s klubem se složitě vypovídá. Do akademie dává město sedm milionů korun ročně, což je třetina jejího rozpočtu, a jsou to správně využité peníze. Jenom máme obavu o hřiště, která dožívají a není prostor na to, aby byla obnovována. Nabízeli jsme panu Koubkovi, že by byla převedena do majetku města, které by se o ně staralo stejně jako třeba o zimní stadion nebo Sportovní halu. Klub by tam fungoval ve formě nájmu. Pan Koubek to odmítl a osud areálu sledujeme rovněž malinko s obavami,“ uvědomuje si.

V případě ligového klubu přímá finanční podpora nepřipadá v úvahu. „Město má u třech profesionálních sportovních klubů hokejového Motoru, fotbalového Dynama a volejbalového Jihostroje objednanou reklamu v hodnotě dvaceti milionů korun na rok pro všechny tři. Peníze si rozdělují podle klíče, na kterém se samy dohodly. Pro Motor je to padesát pět procent, pro Dynamo třicet a pro Jihostroj patnáct,“ vypočítává.

Na českobudějovické radnici si rozhodně přejí, aby Dynamo fungovalo nadále co nejlépe a především v první lize. Nechtějí, aby klub padl úplně na dno. „Pokud by byla situace skutečně kritická, tak bychom to museli řešit. Určitě by se ale jednalo jen o krátkodobou pomoc, o které bychom se museli poradit s právníkem. Jednalo by se však skutečně o precedens, který asi nemůžeme dopustit. Teď si momentálně neumím představit, jak by ta pomoc vypadala. Primární je pro nás fungování akademie. Každopádně si přejeme, aby Dynamo byla zase co nejdříve ve formě a dělalo radost všem příznivcům sportu v Českých Budějovicích,“ vzkazuje.