Výdaje českých fotbalových klubů na agentury neustále rezonují ve sportovním světě. SK Dynamo České Budějovice se v roce 2022 vyšplhalo na čtvrté místo v ligovém žebříčku vyplacených odměn, což vyvolává otázky o efektivitě těchto transakcí.

Střelecký ostrov v Českých Budějovicích. Fotbalový stadion | Video: Deník/ Kamil Jáša

Čísla, která má redakce Deníku k dispozici, jsou z jihočeského pohledu zarážející. Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice, zatímco celková suma z celorepublikového pohledu klesala, vyplatil na odměnách agentům v roce 2022 čtvrtou nejvyšší částku z ligových klubů.

Není tomu tak dávno, co na základě novinky Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) začali být agenti pod větším drobnohledem. Hlavní inovací se stalo zastropování odměn. Agent už si nesmí říci o víc než 5 % z přestupní částky/platu (pokud suma nepřesáhne 200 tisíc dolarů), respektive více než 3 % (u sum nad 200 tisíc dolarů).

V tabulce vyplacených částek registrovaným zprostředkovatelům za rok 2022 je u Dynama České Budějovice částka: 13 599 829 CZK. Jen pro srovnání, o rok dřív to bylo: 4 847 925 korun. V sezoně 2021/22 byli v kádru třeba Penner, Valenta, Michal Škoda. Rozhodně to nebyly hvězdy, jakou byl třeba: Tomáš Sivok. O sezonu později (22/23) to byli třeba Potočný, Hora a už také Patrik Hellebrand.

Manažer Dynama České Budějovice Milan Čadek zdůvodnil vyplacené částky: "V létě jsme osm hráčů uvolnili, osm jsme jich museli přivést. Co hráč to agent."

Martin Fenin v Českých Budějovicích. Podívejte se na video, jakou měl šanci

Zmíněné sumy se týkají jednoho jediného klubu. Celé téma je však nutné (a zajímavé) zasadit do širších souvislostí. Za rok 2022 zaplatily české výběry nejrůznějším agentům z tuzemska i ciziny 262 milionů korun. Je to o něco méně než v předešlém roce (za rok 2021 to bylo 267 milionů korun).

Největší suma znovu odtekla ze Slavie. Žádné velké překvapení: sešívaní byli na trhu aktivní. Klub, jenž nedávno změnil majitele, vyplatil agentům 118 milionů korun (takřka o 37 milionů méně než v předešlém období). Následovala Sparta (bezmála 36 milionů) a Plzeň (takřka 28 milionů). Další pořadí však rozhodně překvapí. Už zmiňovaná čtvrtá příčka na pomyslném žebříčku patří právě Českým Budějovicím. V roce 2022 uhradilo Dynamo manažerům více než 13 milionů korun.

O nejméně peněz přišel Zlín - poplatky agentům za dvanáct měsíců činily u ševců pouhých 310 tisíc korun.