První zápas za áčko, hodně jste se na něj těšil? Hlavně jsem byl rád, že mi drží zdraví, což musím zaťukat. My všichni v přípravě teď hodně dřeme a běháme, ale věřím, že v sezoně se nám to vrátí a už na Spartu na úvod budeme dobře připraveni a že se v tabulce třeba posuneme ještě výš.

Proti Táborsku jste odehrál první půli, jak jste se cítil?

Jak jsem říkal, v přípravě jsme teď hodně běhali, ale já se po fyzické stránce cítím dobře a myslím, že ta naše jedenáctka odehrála dobrý poločas. Všichni v tom musíme pokračovat, jarní část sezony nebude jednoduchá.

Bylo jen trošku nad nulou, takže na fotbal nic moc. Zima vám nevadila?

Musíme si poradit s každým počasím, ať je zima, nebo horko. Tak hrozná zima nebyla, mně osobně počasí nedělalo žádné problémy.

Vy jste hrál na postu ofenzivního záložníka, je to vaše oblíbené místo v sestavě?

Já mohu nastupovat na více postech, nevadí mi hrát na kraji zálohy, mohu hrát desítku, i šestku zvládnu. Jsem navyklý na všechno, záleží na trenérovi, kam mě postaví.

V duelu jste měl několik zajímavých akcí i jednu střelu, kterou gólman tečoval. Jak byste svůj výkon hodnotil?

Jsme v plné přípravě, takže únava je znát. Ale na to, že máme tolik odběháno, tak si myslím, že se na tu naši hru dalo dívat.

Ale přece jen, byl to první zápas a zřejmě jste měli trošičku těžší nohy…

To jistě, navíc i ta nerozehranost byla znát. Pramenily z toho i některé chybičky a nepřesnosti.

A co zimní příprava jako taková? V Juventusu jste zimní přípravu v této podobě zřejmě nezažil…

V Juve jsme přes Vánoce hráli, tam jsem zimní přípravu opravdu nezažil. Tu teď prožívám po dlouhé době, cirka po pěti letech, co jsem odešel ze Sparty. Ale já si to užívám. I když ty běhy jsou hodně náročné, já si moc vážím toho, že mohu tu přípravu absolvovat naplno, že jsem stoprocentně připravený a zdravý. Snažím se každý trénink, každé běhy odmakat naplno, abych byl na sezonu zcela připravený.

V tom, že si přípravu užíváte, jste asi výjimkou, to fotbalisté až tak rádi nemají…

Prostě já jsem ten typ, že mi ty běhy moc nevadí. Vím, že to dělám pro sebe, pro mé dobro, pro mou budoucnost.

Na podzim jste toho až tolik neodehrál. Proč to tak bylo?

Já si hned při prvním přáteláku za béčko naštípl kolenní výběžek a na nějaké tři měsíce vypadl. Sice jsem se pak už do toho pomalu dostával, s trenéry jsme ale došli k tomu, že nejlepší bude nikam nespěchat, nabrat pořádně kondici a dát se na sto procent do kupy. Myslím, že se to vyplatilo, jak už jsem říkal, cítím se výborně.

Pro vás po těch zdravotních peripetiích bude herní zátěž asi obzvláště důležitá.

Dva roky bez fotbalu jsou znát, ale myslel jsem, že to bude horší. Jasně, herní praxe mi chybí, kdybych měl víc nahráno, řešil bych některé situace třeba líp, to ale časem přijde a jak říkám, musím dál makat a bude to fajn. Ani ta naštíplá kost mi až tolik nevadila. Ve srovnání se vším, čím jsem si prošel za ty dva roky, to byla vlastně maličkost a já si říkal, že hlavně musím být trpělivý a že můj čas přijde. Že budu připraven pomoct klukům v lize.

Když jste na na podzim nehrál, jak jste sledoval výsledky a výkony áčka v lize?

Některé zápasy se povedly líp, některé hůř, takový už je fotbal. Ale v lize jsme skončili v horní polovině, to je super. Teď jde o to, abychom v přípravě natrénovali to, co nám na podzim v lize nešlo a do jara šli co nejlíp nachystaní.

Zmínil jste své působení ve Spartě a Juventusu, nicméně i při srovnání s tak slavnými kluby jistě i návrat do Dynama má pro vás svou cenu. Jste přece budějovickým rodákem a právě v Dynamu jste s fotbalem začínal.

Hrát v Budějovicích je moc hezký pocit. Už jen kvůli tomu, že v Dynamu působil i můj taťka. Dá se říct, že Dynamo je naše rodinná tradice a já si každý trénink a každý kontakt v kabině fakt užívám. V kabině Dynama jsem jako kluk byl s taťkou každý trénink a mám radost, že teď tam na tréninku jsem zas…

Nezavzpomíná někdy nějaký pamětník, když s vámi dá řeč, taky na vašeho tátu?

Mně úplně stačí, když si zajdu nahoru do vipky, tam jsou fotky, tam taťku vidím a mám z toho radost. A doufám, že tady taťkovi snad neudělám ostudu.

Nakousl jste, že na jaře v lize Dynamo začne doma proti Spartě. To by pro vás byl asi hodně specifický zápas?

To rozhodně! V tuto chvíli těžko soudit, zda se po té dlouhé pauze dostanu do týmu, v každém případě jsem ale ze svých vysokých cílů nijak neslevil. Pořád mám velkou motivaci a chci se vrátit tam, kde už jsem byl.

V SOBOTU S PŘÍBRAMÍ

V dalším přípravném utkání hraje Dynamo v sobotu doma s druholigovou Příbramí. Začátek utkání je v 11 hodin na Složišti.