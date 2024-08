Má pravdu. Hrálo se o hodně a Dynamo utkání nezvládlo. Tím spíš musí pracovat na zlepšení. Na sebevědomí. Začíná to už na tréninku. "Jede se dál. Myslím si, že sezona je hodně dlouhá. Vím, že každý bod je dobrý. Bral bych i bod s Pardubicemi, na který jsme stoprocentně měli. Ať si říká každý, co chce, když spočítáme i ty šance, možná bychom si ten bod za druhý poločas zasloužili," uvažuje Franz. Jenže bod není a není ani potřebná sebedůvěra. Snad ji hráčům Dynama navýšil právě projev ve druhých 45 minutách. "Musíme se otřepat a jet dál. Něco špatného je něčemu dobrému. Další zápas bude pro nás veledůležitý. Hrajeme někde jinde, bude to úplně jiný zápas, ale my se porveme stoprocentně. Jsem přesvědčený, že to bude úplně něco nového."

Straka má velmi dobře v paměti chvíli, kdy se rozhodl, že půjde pomoci fotbalu ve městě, ve kterém začínal. "Tahle situace je opravdu velice nepříjemná. Myslím si, že jsem člověk, který se dokáže v těchto situacích orientovat a pomoci. Když mi Emil Kristek zavolal a řekl: "Franci, šel byste do toho se mnou?" tak jsem vůbec neváhal. Jsem tady a doufám, že to bude úspěšné."

Fanoušci by chtěli první úspěch už v neděli v Mladé Boleslavi. Franz taky.