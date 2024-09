Stalo se, o čem fotbalové kuloáry mluvily nejméně dva týdny. Jiří Novotný je asistentem Františka Straky. V novém složení bude realizační tým už na přípravném kempu u Lipna. Ve vzduchu je údajně ještě příchod Jiřího Němce, který si ale plní povinnosti v Brozanech a nejdříve by mohl být Dynamu k dispozici v zimní přestávce.

Jiří Novotný je sběratel fotbalových úspěchů. Je mu 54, v českém prostředí posbíral nejvíc titulů ze všech hráčů. Nejvýraznější stopu zanechal ve Spartě.

V nejvyšší soutěži odehrál 405 zápasů, v dresu Sparty jich bylo 366. Jeho sbírku tvoří čtrnáct ligových titulů.

„Kontaktoval mě Franta Straka a ptal se mě, jestli bych do toho s ním šel. Pro mě je to velká výzva, s Frantou se známe ještě z hráčské kariéry. Řekl jsem, že do toho jdu. Jedná se o ligovou soutěž, takže je to pro mě obrovská výzva a navíc se mohu ještě učit od Franty. Budu se snažit co největší měrou přispět k tomu, abychom byli úspěšní,“ řekl Novotný po příchodu do nového angažmá.