Hosté rozhodli o svém vítězství v úvodní čtvrthodině, kdy v rozmezí čtyř minut po dvou gólech Davida Douděry šli do vedení 2:0. „Myslím, že diváci viděli zajímavé utkání, v němž jsme my v první půli byli lepší a dali jsme také tři krásné branky,“ liboval si na pozápasové tiskovce trenér hostí Pavel Hoftych. „Po půli byly nebezpečnější Budějovice, ale nás naštěstí v závěru dvakrát podržel brankář Šeda,“ zmínil boleslavský kouč dvě obrovské šance, v nichž Šeda skvělými zákroky vychytal Lukáše Havla.

Hosté tudíž odjížděli domů nadmíru spokojeně, protože si do odvety vezli slibný výsledek, z pohledu Dynama té spokojenosti samozřejmě už tolik nebylo… „Zápas se nám bohužel výsledkově nevydařil a je třeba přiznat, že hlavně úvodní půlhodina z naší strany nebyla dobrá,“ vraštil čelo trenér David Horejš, dle něhož na některých hráčích jeho týmu byla vidět velká nervozita. „Z toho pramenily chyby, jichž jsme se dopustili a díky nimž jsme pustili soupeře do dvougólového vedení,“ konstatoval trenér Dynama a dodal, že po prostřídání zásahy do sestavy mužstvu pomohly. „Jsem rád, že kluci zápas ani po těch třech laciných gólech nevzdali a že druhý poločas už byl z naší strany mnohem lepší a že jsme bojovali až do posledních vteřin o vyrovnání,“ vyzdvihl David Horejš.

„My před zápasem museli řešit nečekané potíže se sestavou, protože s horečkou ulehli Hellebrand a Skovajsa a měli jsme další problémy. Proto musel naskočit i Tomáš Hák, který den předtím hrál za dorost v Brně,“ upozornil Horejš, dle něhož potíže se složením týmu zřejmě měly vliv především na hru směrem dozadu. „Ty chyby byly triviální, z nich pramenily ty góly. Vzadu jsme zpočátku plavali, a když doma dostaneme tři góly, těžko pomýšlet na bodový zisk,“ litoval Horejš, jenž už před přestávkou za Pennera poslal do hry Tolna. Mladého Pennera ale hájil: „Niky zápasy, kdy šel do hry, odehrál velice dobře a říkal si o větší šanci. Tu proto dostal, v zápase se ale necítil dobře, a tak jsme ho střídali ještě před půlí.“

Dynamo snahu o postup do finále skupiny ani přes domácí prohru nevzdává. „Je to jen o gól, pořád je to otevřené a náš výkon ve druhé půli je do odvety příslibem. Věřím, že se dáme dohromady, že pojedeme v sobotu do Boleslavi v plné síle. Že pro nás ještě sezona neskončila,“ uzavřel trenér David Horejš.