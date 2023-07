Jednadvacetiletý Matouš Nikl by měl v týmu prvoligového Dynama na postu defenzivního záložníka nahradit Patrika Čavoše, jenž v létě na jihu Čech ukončil své dlouholeté úspěšné působení.

Matouš Nikl v přípravném zápase s Táborskem (3:3) zakládá útočnou akci Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Matoušovým otcem je Marek Nikl, jenž spolu s Tomášem Zápotočným prvoligový A-tým Dynama trénuje. „Mně osobně to nijak extra nevadí, spíš to bude mít těžší asi on,“ přemítal Matoušův otec a kouč v jedné osobě. „Dobré je, že víme, co od něj můžeme očekávat. Chceme, aby hrál, a když bude mít výkonnost, bude to jedině dobře,“ dodal starší z Niklů.

Žádný problém v tom, že posilou Dynama se stal syn jeho kolegy z trenérské dvojice, nevidí ani Tomáš Zápotočný: „Matouš je vítězný typ a skvělý kluk s dobrým charakterem, chce toho ve fotbale hodně dokázat. Je nadějí do budoucna a vidíme v něm perspektivu,“ chválil novou posilu týmu Zápotočný, jenž rodáka z Dobříše vedl v dorostu Příbrami.

Odtud Matouš Nikl zamířil do pražské Slavie, kde minulou sezonu hrál v druholigovém béčku. „Bohužel jsme s béčkem Slavie sestoupili do třetí ligy, a tak když mě můj agent informoval o možnosti jít do Českých Budějovic, je jasné, že jsem se nijak dlouho nerozmýšlel,“ zareagoval Matouš Nikl na dotaz Deníku, jak došlo k tomu, že se on rozhodl Prahu vyměnit za jihočeskou metropoli.

Sestup s béčkem Slavie ho ale stále mrzí. „Já si myslím, že jsme nebyli ve druhé lize nejhorší, jenže jsme byli velice neproduktivní směrem dopředu. Ale dostávali jsme i hodně zbytečných gólů. My měli hodně mladý tým a ta druhá liga, kde většinou proti nám nastupovali o hodně zkušenější hráči, pro nás asi byla až příliš těžkou soutěží.“

Na uplynulou sezonu ve Slavii přesto bude vzpomínat v dobrém. I proto, že v sešívaném dresu nakoukl i do ligy: „Bylo to v zápase s Libercem, byl to můj první ligový start, navíc jsme vyhráli 4:0, a přestože já šel na hřiště jen asi na čtyři minuty, i těch pár minut stálo za to a hrozně moc jsem si to užil,“ ocenil.

Změny klubových barev přesto nelituje. „Mám v Budějovicích šanci se dostat do první ligy, tréninkové podmínky jsou tady na vysoké úrovni, krásný stadion i tréninkový areál,“ nešetřil Nikl superlativy.

Dynamu se upsal do června 2026. Že přicházel do týmu, kde je jedním z dvojice trenérů jeho otec, prý až tak velkou roli nehrálo. Ale Dynamo pochopitelně poté, co tam jeho otec jako trenér zamířil, sledoval. „Dobře jsem zaregistroval, že v závěru sezony se Budějovicím hodně dařilo, že měly výbornou sérii. Moc jsem to klukům přál, že mohou být v klidu a nemusí se nervovat v té skupině o záchranu,“ vyzdvihl.

V přípravě po exhibici ve Strakonicích v dalších dvou zápasech Dynamo s Vlašimí prohrálo 1:2 a s Táborskem hrálo 3:3. „Samozřejmě nás mrzelo, že jsme s Vlašimí ani s Táborskem nevyhráli, ještě víc nás ale mrzí, že jsme nehráli to, co chceme hrát,“ litoval Nikl, dle něhož ale třeba už na soustředění v Rakousku, kam Dynamo v sobotu odjíždí, se i výsledky dostaví.

V Dynamu má Nikl za sebou dva první týdny. „A jsem tady nadšený, hodně moc mě to baví a chodím do té kabiny hrozně rád,“ netají se svou spokojeností a dodává, že už se nemůže dočkat, až Dynamo za dva týdny vstoupí na hřišti Slovácka do nového ročníku první ligy.

Ještě víc se ale Nikl těší na premiéru Dynama na domácím hřišti. K ní totiž na Střelecký ostrov už ve 2. kole přijede pražská Slavia, odkud Nikl do Č. Budějovic přicházel! „S klukama ve Slavii se znám, mám tam kamarády, určitě to pro mě bude výjimečný zápas a já se na něj hrozně moc těším. Věřím, že se dostanu na hřiště a že dokážeme Slavii zaskočit,“ nijak se Matouš Nikl netají velkým přáním, s nímž do blížící se prvoligové sezony půjde.

S KÝM V RAKOUSKU?



Sobota 8. července: SV Ried – Dynamo (17:00,Peuerbach)

Středa 12. července: Dynamo – Diosgyor VTK (11:00, Bad Hall)

Sobota 15. července: Dynamo – Ujpest FC (17:00, Ansfelden)

ROZLOUČENÍ S M. ZIGLEREM



Poslední rozloučení s bývalým výborným fotbalistou mj. Dynama Č. Budějovice, Viktorie Plzeň a Slavie Praha Miloslavem Zieglerem, jenž minulý týden zemřel ve vělu nedožitých 80 let, bude v pondělí 10. června ve 13 hodin ve smuteční síni českobudějovického krematoria.