Dynamo České Budějovice čeká zápas v Praze na Julisce. Trenér František Straka se v týdnu zastavil an lipně, kde hrály charitativní zápas nejen fotbalové osobnosti, tým vzal na zápas do Českého Krumlova. Teď má myšlenky jen na utkání s Duklou. Dynamo potřebuje umazat nulu na bodovém kontě.

"Budeme hrát proti týmu, který samozřejmě nemá takovou kvalitu jako Plzeň. O tom se vůbec nebudeme bavit. Ale v tom utkání uděláme maximum, abychom bodovali," říká Straka, který věří, že do termínové uzávěrky ještě Dynamo změní tvář na některém z důležitých postů. "Máme nějaké hráče vyhlédnuté, někteří přijedou i na testy. Víc vám k tomu nechci prozradit. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Pak se to dozvíte včas, když něco dopadne."

České Budějovice jsou v tabulce poslední. Na bodovém kontě je hrozivá nula. Hráče odborníci za určité pasáže zápasů chválí. Teď přichází zápas, kdy by měl výkon přinést i bodový úspěch. "No, je to tristní situace, to je jasné," přikyvoval Straka po prohře s Plzní. "Já to kousal hrozně těžce a sám. Vnitřně s tím bojuji, protože nemám rád porážky. Nenávidím porážky. Mám rád radost a úsměvy a tak dále. Radost je u hráčů a já budu chtít, aby se to změnilo. Každopádně pro mě to je opravdu takový ten vnitřní boj sám se sebou a naopak dát klukům impulz v tom, aby věřili, aby neztráceli naděje, aby věřili tomu, co děláme."

Pokud se Dynamu podaří zopakovat kvalitní výkon z úvodu zápas s plzeňskou Viktorií, máš šanci na úspěch. "Tady se máme od čeho odrazit. To byl ten poločas a smysl. To bylo opravdu velice dobré. Šance jsme měli, to něco ukazuje. Dokud si šance budeme vytvářet, tak já věřím tomu, že půjdeme štěstíčku naproti, že se pak i to k nám obrátí a že začneme vyhrávat a body začneme sbírat."