Fotbalisté Dynama vstoupí do nového ročníku I. ligy v neděli zápasem na Slovácku (17:00), které v poslední době v lize patří k nejlepším.

Trenéři Marek Nikl a Tomáš Zápotočný povedou fotbalisty Dynama v nedělní ligové premiéře na Slovácku. Uspějí? | Foto: Deník/ Jan Škrle

V létě za brankáře Nguyena, jenž zamířil do Hanoje, přišel na Slovácko ze Sparty Milan Heča, jemuž by měli krýt záda Tomáš Fryšták (ten působil i v Táborsku a Dynamu). Posilou do útoku je Rigino Cicilia, jenž do Slovácka přišel v roce 2020 z Eindhovenu a loni odešel do nizozemského Heracles.

Před zápasem s Dynamem do Slovácka přišel na roční hostování záložník Matěj Valenta, jenž hrál na nedávném mistrovství Evropy U21. „Všiml jsem si ho, už když hrál proti nám za České Budějovice a ze své pozice rozhodl duel s námi, kdy jsme vedli 2:0, hráli proti deseti a stejně prohráli,“ připomněl tehdejší drama trenér Slovácka Martin Svědík.

Dynamu se sice výsledkově letní příprava nevydařila, do sezony ale jde s optimismem. „Myslím, že trenéři pracovali v přípravě velmi dobře. Snažíme se soustavně budovat vlastní hráčský kádr, v němž máme své odchovance. Nové hráče jsme přivedli na přestup, hostování bereme jako jakousi nouzovou alternativu. Po této nastoupené cestě chceme jít dál,“ na předligové tiskovce zdůraznil majitel klubu Vladimír Koubek.

Do Dynama se po angažmá v řadě zahraničních klubů po dvanácti letech vrátil útočník Zdeněk Ondrášek. „Je to důkaz, že dopředu chceme být víc nebezpeční a dávat více gólů. Takového snajpra jsme potřebovali a věříme, že to Kobra ukáže i na hřišti. Maká na sobě, je to obrovský lídr, velký hráč de vápna,“ chválil navrátilce trenér Tomáš Zápotočný.

Sestavu trenéři v hlavách už mají, ale odtajní ji až před zápasem. Chybět zřejmě bude zraněný brankář Janáček. „Měl individuální tréninky, po neděli by měl začít už naplno,“ sdělil Zápotočný. K dispozici nebude ani bek Sladký, jenž si v přípravě po nešťastné srážce zlomil nohu. „Je to smůla, ale máme do obrany i nové hráče a věříme jim, proto jsme si je vybrali,“ doplnil Zápotočného partner z trenérské dvojice Marek Nikl.

„Jsme si vědomi, že nás čeká na Slovácku velice těžký zápas a hodně silný soupeř, přesto bychom chtěli uspět,“ shodli se oba trenéři.

Fotbalisté druholigového FC Silon Táborsko se v úvodním utkání nového ročníku druhé nejvyšší soutěže už v sobotu od 17 hod. utkají na domácím hřišti v Kvapilově ulici se Slavií Kroměříž.

„Je to ambiciózní nováček, který si po devatenácti letech zase zahraje druhou ligu, a určitě se tady bude chtít vytáhnout,“ upozornil na předsezonní tiskovce trenér Roman Nádvorník. „Nicméně nám povinnost nevelí nic jiného, než ten první domácí zápas vyhrát,“ zdůraznil táborský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl táborské fotbalisty ve II. lize v konečné tabulce na sedmé místo.

Los úvodních kol Nádvorník označil za zajímavý. „Je atraktivní, ale také hodně těžký. Po Kroměříži máme doma béčko Sparty a nikdy se neví, v jakém složení nastoupí. Pak jedeme do Chrudimi, kde se nám dlouhodobě nedaří. A nato máme doma brněnskou Zbrojovku, která sestoupila z první ligy a bude chtít okamžitě nazpátek,“ připomněl trenér FCT náročný program svého týmu. „Věřím ale, že máme sílu a kvalitu, abychom tato čtyři úvodní kola úspěšně zvládli,“ podtrhl Roman Nádvorník.

Fotbalisté Slavie Kroměříž chtějí do II. ligy vstoupit bodovým ziskem. „Nedáme kůži zadarmo, nechceme být ve druhé lize otloukánkem,“ řekl pro livesport.cz kouč druholigového nováčka Bronislav Červenka.

V Táboře se na fotbal chodilo v neděli, teď budou hracím dnem soboty. „Je to proto, že abychom v neděli vytížili v béčku hráče, kteří nebudou v sobotu hrát za áčko,“ zdůvodnil změnu výkonný ředitel Martin Vozábal.

Táborsko do sezony půjde v nových italských dresech Macron, které nosí třeba plzeňská Viktoria. „Doufám, že se nám v nich bude dařit,“ pousmál se ředitel klubu.