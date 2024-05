Fotbalisté Dynama Č. Budějovice se v předposledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v I. lize v neděli od 17 hod. na Střeleckém ostrově střetnou s Jabloncem.

Doma s Jabloncem naposled Dynamo vyhrálo 2:1 (na snímku uniká Vincent Trummer), uspěje na svém hřišti s Jabloncem i v neděli? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do zápasu půjdou z předposlední příčky, na které po čtvrteční remíze 1:1 ve Zlíně mají o bod víc než poslední Zlín (spodek tabulky dvě kola před koncem: 14. Karviná 29, 15. Dynamo 28, 16. Zlín 27).

Dynamo ve čtvrtek ve Zlíně si v první půli vypracovalo dvě velké šance a Suchan je obě i dobře zakončil, brankář Dostál ale vytáhl dva skvělé zákroky a oba pokusy vyrazil. Vedoucí gól tak Dynamo dalo až po půli, kdy Dostála hlavou překonal Tranziska. Jenže deset minut nato domácí vyrovnali, a byť v závěru dohrávali jen v deseti, vítězný gól Dynamo nedalo a konečně už v této sezoně na venkovním hřišti zvítězit nedokázalo.

„Do Zlína jsme jeli s cílem uhrát tři body a šli jsme i do vedení, bohužel zase se nám vyhrát venku nepovedlo,“ litoval trenér Jiří Lerch, uznal však, že remíza zřejmě byla zasloužená. „Domácí měli i více štěstí, když dali tyčku, odrazilo se to k nim a dorazili to, my taky trefili tyč, k nám se to ale neodrazilo,“ mrzelo ho.

„Zlín má vysoké hráče a ze standardních situací nás dost zlobil, přesto jsme mohli zápas vyhrát. Máme jen bod, je to ale bod venku a může mít svou cenu. Karviná sice získala tři body s Bohemians, ale máme to pořád ve svých rukou. Jsme jeden tým, hráči, trenéři, realizák, všichni za tím jdeme a pořád to máme ve svých rukou. Teď v neděli máme doma Jablonec a pak jedeme do Karviné, a pokud ty dva duely zvládneme, dostaneme se do baráže. A to je v tuto chvíli náš cíl,“ zdůraznil trenér Dynama.

Po nedělním utkání doma s Jabloncem (17) zakončí Dynamo nadstavbu příští sobotu 25. května v Karviné.

JAK V DALŠÍCH LIGÁCH?

Ve II. lize hraje v neděli Táborsko doma ve šlágru kola s postupující Duklou Praha (17 Kvapil.), ve III. lize už v pátek hrají doma béčko Táborska s béčkem Slavie (17:30 na Svépomoci) a Písek s Hostouní (18:00), v sobotu míří béčko Dynama do Domažlic (17).

Sobotní divize: Soběslav - M. Lázně (17), Doubravka - Katovice (17), neděle: Příbram B - Český Krumlov (11) a J. Hradec - Petřín Plzeň (16 Vajgar).

V I. lize dorostu devatenáctka Dynama v sobotu hraje doma s Plzní (10:15 na Složišti).