Fotbalisté Dynama České Budějovice dostali peníze a trénují | Video: Deník/ Kamil Jáša

Fotbalisté Dynama České Budějovice naskočili do přípravy, je před nimi poslední volný víkend, za týden už budou hrát zápas. 29. června v Lišově od 11.00 se Žižkovem. Začíná sezona. "Program přípravy už jsme měli daný vlastně před koncem sezony," vysvětluje trenér Jiří Lerch. U týmu bude působit s Kladrubským. "Ivo Táborský je hodně aktivní," poznamenal kouč a vysvětlil: "Opravdu jsme ty plány, včetně přípravných utkání, měli dané už hodně dlouho dopředu, takže to budeme dodržovat. Samozřejmě se mohou vyskytnout úpravy podle zdravotního stavu hráčů, ale co se týká přátelských zápasů, ty jsou jasně dané."

Dynamo čeká: 29. 6. Žižkov, 3.7. s Jihlava, 5.7. s LASK Linz a 13.7. s SV Ried.

Odchodů je hodně, Jihočeši zkoušejí několik nových hráčů. Aktuálně jsou s týmem brankář Köstenbauer, záložník Dongma a obránce Kotula. Měli trenéři Dynama těžkou pozici na přestupovém trhu vzhledem k tomu že hráči nedostávali výplaty? "Pracujeme na tom stále," dopovídal Lerch. "Jsme zvyklí bojovat a věřím, že budeme bojovat i teď. Někteří hráči přišli, uvidíme, jak to bude vypadat, ale něco v plánu ještě máme. Příprava nebude dlouhá, ale věřím, že se situace v klubu zklidní a hráči, které bychom měli získat, přijdou a pomohou nám."

Lerch do poslední chvíle na sto procent nevěděl, jestli trénink začne, nebo hráči budou stávkovat. "Mluvili jsme o tom, že výplaty včera přišly. Jsme mediálně známí, jako Dynamo, takže jsme na to zvyklí a budeme bojovat. Myslím, že se to uklidní a během čtrnácti dnů se to vyřeší. Budeme mít čas a klid na přípravu."

Kapitán Zdeněk Ondrášek nejprve specifikoval, co vlastně do médií přesně uvedl: "Upřímně, řekl jsem, že se může stát všechno. Neřekl jsem, že se nebude trénovat, ale kluci nebyli šťastní z té situace, jaká byla. Stát se mohlo cokoliv, ale výplata včera přišla, takže je vidět, že kámen ze srdce klukům spadl a všichni jsou natěšení, že jsme zpátky a můžeme začít pracovat."

Odchody, kterých je víc než příchodů, Ondráška neděsí: "Kádr má prvoligovou úroveň. A věřím, že se ještě doplní. Všichni vypadají fit. Nevím, jestli tolik pracovali, nebo se tolik potili, že bylo teplo, ale vypadají dobře, takže určitě na ligu máme," usmíval se muž, kterému u fotbalu všichni říkají Kobra. Trenér Lerch kapitána doplnil: "Všechno závisí na posilách a kvalitě kádru, ale věřím, že se semkneme a ligu znovu zachráníme. Kluci měli svůj individuální plán, něco mají za sebou. Ve čtvrtek a v pátek rozjíždíme přípravu. Všichni jsou zdraví, což je důležité."

Hráči Dynama mají přes sebou poslední volný víkend.