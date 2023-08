Po prohře 0:2 v Ostravě se fotbalisté Dynama propadli v ligové tabulce až na poslední příčku. V dalším kole se v sobotu střetnou od 15 hod. na Střeleckém ostrově s Jabloncem, ještě předtím je ale už v úterý čeká Velkých Hamrech zápas druhého kola Mol Cupu (17).

Abdullahi tanko střílí první gól Baníku v zápase s Dynamem, obránci Trummer a Broukal tomu zabránit nestihli. | Foto: Deník/ fcb.cz

V Ostravě černobílí chtěli navázat na vítězný duel proti Bohemians, to se jim ale nepodařilo. A to ani výsledkově, ani herně. „Baník měl v zápase navrch,“ uznal trenér Dynama Tomáš Zápotočný, jedním dechem ale dodal, že to bylo o prvním gólu. „A ten dala Ostrava, to dle mého názoru rozhodlo. V takovém zápase, jaký jsme tady odehráli, totiž rozhodují detaily, a když vy ze své příležitosti gól nedáte, zatímco soupeř ano, těžko už se pak dá s výsledkem něco dělat, po tom prvním gólu se to na nás valilo. Klukům nemohu nic vyčítat, makali, bojovali, rozhodují ale chybičky a my ji udělali, proto jedeme domů bez bodů,“ konstatoval trenér Tomáš Zápotočný.

Hráči Dynama sice více než hodinu v Ostravě drželi slibný stav 0:0, spíše ale byli pod tlakem. Do větších možností soupeře nepouštěli, sami ale velkou šanci dát gól měli až ke konci první půle, kdy po Čmelíkově centru Adediranovu střelu zblízka, která by asi gólem skončila, zblokoval v pádu stoper Pojezný. „V takových zápasech, jaký jsme tu hráli, potřebujete být nebezpeční i dopředu a my tam nebezpeční nebyli. V tom nás domácí předčili. První půli jsme dobře bránili a soupeř se do šancí nedostával, jenže po půli přišel Tanko a ten rozhodl,“ uzavřel Zápotočný.

V úterním pohárovém utkání ve Velkých Hamrech bude Dynamo v roli favorita. „Teď to příliš ideální termín není a čeká nás navíc i hodně dlouhá cesta tam i zpátky, ale minule jsme prošli až do semifinále a uspět chceme také teď,“ ujistil sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.