V zahajovacím přípravném utkání fotbalisté prvoligového Dynama Č. Budějovice ve Strakonicích porazili domácího účastníka krajského přeboru 11:1.

Prvoligové Dynamo v přípravě ve Strakonicích zvítězilo 11:1 (jeden ze svých dvou gólů střílí Zdeněk Ondrášek). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zápas měl slavnostní rámec, neboť se hrál u příležitosti otevření rekonstruovaného hřiště na Křemelce a zúčastnila se řada hostí v čele se strakonickým starostou Břetislavem Hrdličkou. „Kluci si s chutí zahráli, všichni jsou zdraví a myslím si, že i divákům se to mohlo líbit,“ liboval si trenér Marek Nikl. „Pro Strakonice to byla jistě událost a s tím jsme do utkání šli. Dle mě to účel splnilo,“ dodal Niklův trenérský parťák Tomáš Zápotočný. „Dobré je to i v tom, že se v přípravě ukážeme v regionu,“ připomněl Nikl, že ve středu se Dynamo s Vlašimí střetne v Třeboni a k sobotnímu utkání s Táborskem zamíří na Hlubokou.

Trenéři Dynama ve Strakonicích v prvním poločase dali příležitost všem třem novým hráčům a z nich Suchan přispěl k výhře jedním a Ondrášek dvěma góly. „Pro nás je důležité, že Kobra je zdravotně v pořádku a věřím, že góly bude dávat,“ vyzdvihl Nikl návrat Zdeňka Ondráška do Č. Budějovic. „My s ním byli v kontaktu už delší dobu, teď by měl být stoprocentně zdravý. Je pravda, že Kobra i Suchan sem přišli, aby dávali góly. Že by tak tomu mohlo být, oba ukázali,“ ocenil Zápotočný. „S tím, že jsme je získali, jsme spokojeni,“ vyzdvihl a dodal, že ještě na dvou třech posilách se pracuje. „S některými jsme ještě v kontaktu, ale je to složité.“

Na rozdíl od trojice nových hráčů do hry naopak nezasáhli někteří hráči, kteří na jaře nastupovali v základu. Například Janáček, Králik, Potočný či Adediran: „Jsou tam nějaké menší zdravotní potíže a my nechtěli zbytečně riskovat vážnější zranění,“ vysvětloval Marek Nikl.

Zápas ve Strakonicích měl od začátku zcela jednostranný průběh, rozdíl čtyř soutěží mezi oběma týmy samozřejmě byl znát. První střelu na domácí branku vyslal hned ve 2. minutě z voleje Ondrášek, mušku ale měl notně vychýlenou. Dvě minuty nato Čermákovu dorážku vykopl gólman Lukáš Lízal, jenž chytal za domácí v první půli a svůj tým několikrát výrazně podržel. V 6. minutě pálil Čermák těsně vedle tyče, ale krátce nato úvodním gólem rozjel brankostroj prvoligového favorita jeden z nadějných mladíků z béčka Libor Bastl. Ten jako jediný ze základní jedenáctky nastoupil i do druhé půle a po hodině hry po ukázkové nahrávce svého spoluhráče z béčka Jakuba Pařízka svým druhým gól v zápase zvyšoval na 7:0 (předtím Ondrášek dvěma góly upravil vedení skóre na 3:0 a krátce před přestávkou skóre první půle uzavřel Suchan po dlouhém centru Jakuba Hory na 4:0.

Po přestávce Dynamo navýšilo až na 10:0, načež galantně umožnilo Chalupovi vstřelit čestný gól. Poslední slovo nicméně měl v 90. minutě Hais na konečných 11:1.

„V sezoně jsme měli hodně zranění a jaro končili s hráči béčka a z dorostu, ti si možnost zahrát si s ligovým soupeřem ale velice považovali,“ ujistil vedoucí strakonického týmu Jiří Cibulka.

Junior Strakonice - Dynamo ČB 1:11 (0:4) - Branky: 89. Chalupa – 9. a 62. Bastl, 14. a 29. Ondrášek, 57. a 82. Hellebrand, 73. a 90. Hais, 42. Suchan, 47. V. Hora, 83. Matoušek. Bez karet. Diváci: 700. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Smola. Strakonice: Lízal – Chalupa, Benedikt, Smola, Boukalík – Míčka, Baloušek – Stöger, Bílý, Máška – Butnaru (po půli střídali Winter, Martínek, Vondrák, Hozman a Šimák). Dynamo ČB: Šípoš – Havel, Broukal, Sladký – J. Hora, Nikl – Penner, Suchan, Bastl – Čermák, Ondrášek, 2. půle: Andrew – Pařízek, Čoudek, Brabec, Šimoník – V. Hora, Hák, Hellebrand – Matoušek, Hais, Bastl.