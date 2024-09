Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká souboj se Spartou. V neděli v 15.30 na Střeleckém ostrově. Kdyby utkání skončilo bezgólovoiu remízou, jako to předchozí s Bohemians, nikdo by se nezlobil. "Nula je základ," ví brankář Vilém Fendrich.

Je to těžký úkol pro tým, který má v Chance lize na kontě 1 bod a skóre 1:19. Na jihu Čech hledají pozitiva. Hráči se semkli. Bojují. V této činnosti vyniká Emil Tischler. "Já si myslím, že ano," odpovídá na dotaz, jestli má Dynamo nejhorší za sebou. Pro trenéra Františka Straku je zápas se Spartou srdeční záležitostí. Začínal v Budějovicích, úspěšně psůsobil jako hráč i trenér ve Spartrě. "Je to jasný highlight," říká muž, který právě Spartu před dlouhými 19 lety přivedl do Ligy mistrů. Teď by mohl využít euforie. Sparta senzačně vyprovodila z Letné Salcburk 3:0. Bude se vznášet v oblacích. Hráči by mohli mít potíže s přepnustím hlav zpátky na českou ligu. Navíc hrají na hřišti posledního týmu v tabulce…

Jenže Dynamu zmizela nula na bodovém kontě. A vychytaná nula jako vysvědčení pro defenzivu přibyla. "Je to takový základ. Takhle můžeme pokračovat."V útoku je to zatím mizérie. V obraně se zdá, že klub našel cestu, jakou by se chtěl v nejvyšší soutěži prezentovat. "Hlavně právě v té defenzívě," říká Tischler. "Důležité je, že jsme uhráli nulu vzadu, od toho se můžeme odrazit. Samozřejmě bod je také důležitý, i když si myslím, že tam šance byly a mohli jsme dát gól."

Jediný bod získali Jihočeši těsně před reprezentační přestávkou v bezbrankovém utkání si Bohemians. Na pauzu navázal odklad utkání v Jablonci. "Musíme si přiznat, že s Bohemkou to bylo vyrovnané utkání a že remíza je spravedlivá." Trenér Straka musí v zápasech víc než na fotbalovost spoléhat na dril. Na bojovnost. Na nadšení hráčů. Do kádru vedení na zkoušku přivedlo Ekpaie. Na zkoušku doslova. Zkusí štěstí. Od konce předchozí sezony je volným hráčem. Tischler víc než o jednotlivých jménech mluví o celkové taktice týmu: "Máme herní plán, který teď chceme hrát. Základ je právě v defenzívě. V té musíme hrát kvalitně. To je nás herní plán."