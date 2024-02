Fotbalisté českobudějovického Dynama turecké soustředění ve čtvrtek zakončili remízou s Kolosem Kovalivka 1:1 (0:0).

Proti Kolosu Kovalivka si za Dynamo zahrál i německý útočník Jakob Tranziska, jenž přichází z vídeňské Admiry a do Turecka na soustředění za svým novým týmem dodatečně dorazil. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Pro svěřence trenérů Lercha a Kladrubského byl zápas náročným testem, druhý tým aktuální tabulky I. ukrajinské ligy byl silným soupeřem.

Vedoucí gól Ukrajinců dal po hodině hry ranou bez přípravy Topalov, o tři minuty později Čermák vydařenou střelou vyrovnal na 1:1.

"Myslím si, že Kovalivka byla nejtěžším soupeřem, s jakým jsme na soustředění hráli. My šli do zápasu se záměrem hrát ze zajištěné obrany a na rychlé brejky, proto zřejmě zpočátku byli Ukrajinci aktivnější. Po půli už jsme měli více šancí my," uvedl po zápase trenér Jiří Lerch. "Na soustředění končíme, v pátek letíme do Vídně a pak pokračujeme klubovým autobusem zpátky do Budějovic," dodal.

Branky: 65. Topalov – 68. Čermák, ŽK: Topalov – Sladký. Dynamo: Janáček (46. Šípoš) – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – Suchan, Čermák, Hellebrand – Šigut, Tranziska, Alli (Osmančík, Broukal, Novák, Böhm, P. Zíka, Hák, Polanský, Hora, Ondrášek).

Dynamo B – Pelhřimov 7:1 (4:1), J. Zíka 5, Artymovych, Gantogtokh, večerní středeční příprava pro mlhu ukončena už v 60. minutě.