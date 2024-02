Fotbalisté Dynama v neděli od 15 hodin se na svém hřišti na Střeleckém ostrově ve 22. kole I. ligy v další záchranářské bitvě střetnou s Olomoucí.

Zdeněk Ondrášek se v zápase s Baníkem (3:0) raduje ze Šigutova gólu na 1:0. Uspěje Dynamo v neděli doma i s Olomoucí? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Po výborném výkonu a vítězství 3:0 v zápase s Baníkem fotbalisté Dynama před týdnem padli v Jablonci nečekaně vysoko 2:5. „Výsledkově i herně pro nás byl zápas v Jablonci určitě zklamáním,“ vraštil čelo trenér Jiří Kladrubský, jenž po odvolání trenérů Zápotočného a Nikla tým Dynama v lize teď spolu s Jiřím Lerchem vede.

O vysoké prohře v Jablonci rozhodly chyby v defenzivní činnosti, díky nimž Jablonec v úvodu druhé půle dvěma góly utekl na 3:1. „Když jsme dali na 2:3, věřil jsem, že minimálně ten jeden gól tam ještě dotlačíme a že alespoň bod uhrajeme. Pak jsme ale dalšíma dvěma góly pykali za školácké chyby, kterých se dopouštět prostě nemůžeme,“ hněval se Kladrubský.

Směrem dopředu Jihočeši přitom ani v Jablonci nepropadli. „Dát venku dva góly, to není špatné, my s Jirkou Lerchem však tvrdíme, že tu hru musíme postavit na defenzívě. Tak, jako jsme to předvedli proti Baníku,“ připomněl Jiří Kladrubský.

V neděli fotbalisty Dynama čeká silná Olomouc, která ale už pět kol v řadě nevyhrála a ve třech jarních duelech nedala ani gól. „Nejsme v pohodě, ale musíme se z toho dostat sami,“ uvedl po prohře v Teplicích trenér Václav Jílek. „Teď hrajeme další zápas v Budějovicích a tam to musíme prolomit. Musíme si pro to víc jít a víc pro to udělat,“ burcoval kouč Olomouce.

Dynamu bude nadále chybět Lukáš Havel. „Má problémy s kotníkem, trénuje individuálně,“ řekl Kladrubský a dodal, že na marodce jsou i další hráči. I proto na konci přestupního termínu přišli Paulolo z Mladé Boleslavi, Madleňák z Ružomberoku (na podzim byl v Baníku) a srbský reprezentant do 21 let Uroš Lazič.

„Olomouc je silné, fotbalové mužstvo, věřím ale, že doma dokážeme cenné body urvat,“ uzavřel Jiří Kladrubský.