Liga měla dvoutýdenní reprezentační pauzu, kterou svěřenci trenéra Davida Horejše využili k tvrdé přípravě. „O víkendu hráči dostali volno a ti mladí šli hrát za béčko. Trénovali jsme ale víc než během klasického zápasového cyklu,“ podtrhl Horejšův asistent Jiří Kohout. „Máme doma Zlín a věřme, že jsme se připravili dobře. Teď nás totiž čekají čtyři zápasy, které rozhodnou, v jaké skupině budeme v ligové nadstavbě hrát,“ připomněl Kohout, že Dynamo sice pořád má reálnou naději na první šestku, ale nemuselo by se vyhnout ani skupině o záchranu. „Od šestého místa dolů až po jedenáctý Zlín je ligová tabulka velice vyrovnaná. Důležitost zápasů v posledních čtyřech kolech je tudíž vysoká, a to především hned v tom prvním z nich se Zlínem,“ upozornil Horejšův asistent.

Sobotní zápas se Zlínem dle Kohoutova názoru jednoduchý nebude. „Na to, kde v tabulce je, má Zlín kvalitní hráčský kádr, jehož skladba je poměrně zajímavá. Hráči jako Simerský, Filo, Procházka či Vukadinovič mají zvuk, navíc Zlín udělal Hlouška. Čeká nás silný tým a my se musíme vyvarovat chyb, jichž jsme se na podzim dopustili ve Zlíně, kde jsme ten zápas hrubě nezvládli,“ zdůraznil Kohout, dle něhož by mužstvo až na menší zdravotní potíže (Vais, Mršič) mělo být v sobotu v plné síle.

Do sobotního zápasu jde Dynamo s cílem získat tři body. „Je to zápas, který může určitě úspěšnost celé sezony a my v něm tudíž chceme zvítězit,“ ujistil Kohout.

TÁBORSKO CHCE BODY

Fotbalisté Táborska se ve 21. kole II. ligy už v sobotu dopoledne od 10.15 hod. střetnou v Třinci, který v tabulce je na 14. místě. „Ještě jsme na jaře nevyhráli, takže bychom potřebovali naplno bodovat a dobře se také naladit na úterní domácí televizní zápas s béčkem Sparty,“ uvedl pro klubový web trenér Sergejs Golubevs, jenž má celý kádr pohromadě. „Třinec má silný zkušený tým a dobré útočníky Dediče a Petráně, hru řídí v Táboře dobře známý Nešický. Budeme potřebovat odvahu, kvalitní výkon a trochu štěstí,“ podtrhl kouč.

PÍSEK DO BENEŠOVA

Už v sobotu od 10.15 hod. hraje i FC Písek ve III. lize v Benešově. Oba kluby se rozhodly, že výtěžek ze zápasu věnují na pomoc ukrajinským rodinám a dětem.

Také v divizi hraje v sobotu všech pět jihočeských mužstev na hřištích svých soupeřů: J. Hradec v Plzni (10.15), Soběslav v Chebu (16), Katovice v Berouně, béčko Dynama v Doubravce, Lom v Hořovicích (shodně od 16.30).

Doma se o víkendu představí jen devatenáctka Dynama, která v I. lize dorostu v sobotu od 13 hod. hraje na Složišti se Slováckem.