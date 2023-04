Po prohrách v lize ve Zlíně a v poháru na Letné fotbalisté Dynama se v neděli od 16 hodin na Střeleckém ostrově střetnou v důležitém ligovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté Dynama naposledy doma porazili Baník 2:1 (na snímku z tohoto utkání Tomáš Zajíc uniká ostravskému Jiřímu Fleišmanovi), uspějí doma i v neděli s Teplicemi? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ve středečním semifinále Mol Cupu černobílí na Letné dlouho drželi krok. „Zlomem byl gól na 1:0, který jsme dostali ve 37. minutě,“ litoval trenér Tomáš Zápotočný, kterého hodně mrzelo vyloučení stopera Králika. „My jsme v sezoně dostali už devět červených karet, to nelze akceptovat! Teď máme v lize doma Teplice, hrajeme o život, o záchranu, tohle nejde. Jsem fakt naštvaný jak na Havla, tak na Králika, jsou to naši nejzkušenější hráči,“ hněval se kouč Dynama. Havel si naštěstí stopku na jeden zápas za vyloučení ve Zlíně odbyl v poháru, v Praze ke konci už naskočil i rekonvalescent Hais a k dispozici už by měl být i Adediran.

Teplice si věří. „Pojede se nám po výhře s Hradcem do Budějovic líp než s porážkami v zádech,“ řekl Mareček.

Ve II. lize se Táborsko utká v neděli od 10:30 hod. v Praze s béčkem Sparty.

Ve III. lize po páteční předehrávce Písku na Motorletu hraje béčko Dynama v sobotu na Složišti s Admirou (10:30).

V divizi Katovice s Lomem a Č. Krumlov v Rokycanech hrály už v pátek, v sobotu se střetne Soběslav s Příbramí B (16:30)

PÁTEČNÍ PŘEDEHRÁVKY

III. LIGA: Motorlet – Písek 0:0, ŽK Rataj, Čepelák – Sajtl, Koreš, 50 diváků, rozhodčí Pečenka – Eibl, Toucha, Písek: Satrapa – Němeček, Kašpar, Musa, Bicenc (81. Hendrych), Kalousek, Malý (90+3. Novák), Voráček, Sajtl, Štěch (62. Vokurka), Koreš.

DIVIZE: Katovice – Lom 0:1 (0:0), 71. Slavík, ŽK 2:0 (Kotrba, Motl), ČK 1:0 (93. Kotrba), 553 diváků, rozhodčí Mičan – Mudra, Šálková. Rokycany – Č. Krumlov 0:0, ŽK Matas, Titl – Svoboda, Matuška, 151 diváků, rozhodčí Hamouz – J. Beneš, A. Beneš.

PŘEBOR KRAJE: Táborsko B – J. Hradec 1:4 (1:1), 35. Trantýr – 33. a 74. Strejček, 68. Jaroš, 55. Waník, ŽK 4:4 (Chotovinský, Fišer, Jansa, Neužil – Strejček, Votava, Škarda, Madar), 150 diváků, rozhodčí Mach – Němec, Smola, Olešník – Milevsko 5:1 (1:0), 5. Lafata, 51. Dudek, 69. Szó (11), 79. Vrážek, 90. Miklík – 81. Přibyl, ŽK 2:4 (Szó, Heller – Vakoč, Bártík, Kotrba, Petřík, 100 diváků, rozhodčí Kollmann – Cigáň, Šťastný.

PRVNÍ TŘÍDY – I. A: Vodňany – Mirovice 1:4 (1:1), Vokatý (11) – Husar, M. Štochl, Převrátil, Císař, D. Dvořiště – Kaplice 1:3 (0:2), Fořter (11) – Gondek, Daniel, Divoký (11), Ml. Vožice – Kovářov 2:2 (2:2), Dvořák, Smetana – Holub (11), Pavličko. I. B: Studená – N. Bystřice 4:0 (2:0), Brunner, Přikryl, Dvořák, Doležal, Frymburk – Ledenice 0:2 (0:1), Maxa (11), Hinterhölz.

I. LIGA DOROSTU: Dynamo ČB – Plzeň 5:1 (2:1), branky 15. (pen.), 59. a 77. Hora, 16. Zíka, 86. Matuška – 4. Hašek, ŽK Hora – Paluska, Vilímek, Baier, 50 diváků, řídil Pečenka, U17: 0:2 (0:0).