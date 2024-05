Fotbalisté Dynama Č. Budějovice po sérii pěti zápasů v lize bez porážky v důležitém utkání v Pardubicích podlehli smolně 2:3, na nějaké nářky ale není čas, už ve čtvrtek je čeká ve skupině o záchranu další veledůležitý zápas ve Zlíně.

Musa Alli dal v Pardubicích vedoucí gól Dynama (na snímku v souboji s Markem Ichou). | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

O prohře Dynama v Pardubicích rozhodl kuriózní vlastní gól, který by se mohl vysílat na silvestra v televizi. Střelu Hlavatého gólman Šípoš skvěle vykopl nad sebe, když si ale míč stahoval do rukou, jeho spoluhráč Poulolo, nikým neatakovaný, ho i s míčem srazil do brány…

„Já tu střelu na bránu vyrazil, hráči Pardubic byli dle mě někde na úrovni penalty, Florant tam byl sám, já mu zakřičel, on do mě narazil a já padl i s míčem do brány. Nechci říkat, kde byla chyba, já se snažil loptu chytit, kdybych to vyboxoval, vyrazil bych míč na někoho z jejich hráčů, z našich kluků tam nikdo nebyl. Nechci nikoho vinit, byl to blbý gól a mrzí mě to tím víc, že chaláni ten zápas, myslím si, odehráli velice dobře,“ smutnil brankář David Šípoš.

Kuriózní gól byl označen za vlastní, předcházela mu ale tvrdá rána Michala Hlavatého. „Já to pořádně neviděl, po té střele jsem spadl na zem. Já viděl míč ve vzduchu a říkal jsem si, že to mohlo spadnout na zadní tyč do brány, ale najednou si to tam hostující kluci nějak dali sami… Pak se kontrolovalo, jestli jsme někoho nestrčili na brankáře, ale od nás tam nikdo v souboji nebyl. Byla to úsměvná situace, ale nikomu to nepřeji,“ říkal domácí záložník, jenž vstřelil obě další branky Pardubic.

Po kuriózním vlastním gólu ještě fotbalisté Dynama stačili vyrovnat na 2:2, na třetí gól Pardubic už ale odpověď nenašli. Nicméně prohrát si dle trenéra Jiřího Lercha jeho svěřenci nezasloužili: „Myslím, že jsme v prvním poločase byli jednoznačně lepší a je velká škoda, že po vedoucí brance jsme z některých příležitostí, které jsme tam měli, nepřidali druhý gól,“ litoval trenér Dynama. „Gól do šatny, který jsme dostali ke konci první půle, s námi trošičku zamával, přesto jsme ani po půli nebyli horší, bohužel jsme zase doplatili na hrubou individuální chybu,“ zmínil Lerch vlastní gól Poulola. „Blíže se k tomu vyjadřovat nechci, ale ty góly, jaké dostáváme, to je tragédie,“ jen smutně kroutil českobudějovický kouč hlavou.

„Určitě ale nic nevzdáváme, nadále jsou v tabulce pod námi dvě mužstva, to pro nás je psychická vzpruha. Čekají nás ještě tři zápasy, v nich budeme makat a pevně věřím, že ligu zachránit se nám podaří,“ ujišťoval Jiří Lerch.

V prvním ze zmíněných tří utkání hraje Dynamo už ve čtvrtek ve Zlíně. A byť se Dynamu venku v této sezoně nedaří, ve Zlíně chce uspět. „Konečně už to musíme prolomit a já věřím, že se nám to povede,“ před cestou do Zlína zadoufal trenér Jiří Lerch.