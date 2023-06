V atraktivní fotbalové přípravě se v sobotu 1. července dopoledne od 10.30 hodin na Hluboké nad Vltavou střetne prvoligové Dynamo Č. Budějovice s druholigovým FC Silon Táborsko.

Daniel Hais uniká vlašimskému Filipu Dostálovi: Dynamo v Třeboni podlehlo Vlašimi v přípravě 1:2, uspěje v sobotu na Hluboké s Táborskem?. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama začali přípravu ve Strakonicích, kde spíše v exhibičním duchu porazili domácí tým 11:1.

Ve středu v Třeboni podlehli druholigové Vlašimi 1:2. „Každá porážka mrzí, chceme v každém zápase vyhrát, teď ale v přípravě máme hodně mladých hráčů a nějaké ty taktické věci nefungovaly tak, jak by měly,“ uvedl po prohře s Vlašimí trenér Marek Nikl. „Vlašim má kvalitní mužstvo a zápas s ní pro nás byl potřebným testem,“ vyzdvihl Niklův trenérský kolega Tomáš Zápotočný, jenž podobný test čeká i v sobotním utkání s Táborskem na Hluboké. „V přípravě je každý zápas těžký a složitý, testují se noví hráči a zkouší různá rozestavení. Chceme vidět nové kluky v akci a v těžkých zápasech, jakým je i ten proti Táborsku,“ dodal Zápotočný.

„Běhat v zápase je lepší než běhat jen na tréninku,“ zdůvodnil trenér Nikl, proč Dynamo odehrálo během jednoho týdne hned tři zápasy. „Myslím si taky, že v přípravě se silnými soupeři ti mladí kluci získávají i herní zkušenosti,“ podotkl Nikl.

Mladí hráči, kteří do přípravy prvoligového áčka byli přeřazeni z béčka či dorostu, by se měli v sestavě Dynama objevit i v sootu proti Táborsku. „Zřejmě ještě všechny hráče protočíme po poločasech,“ potvrdil Tomáš Zápotočný.

Druholigové Táborsko do přípravy vstoupilo před týdnem na turnaji v Benátkách, kde podlehlo Mladé. Boleslavi jen těsně 2:3 a s Příbramí vyhrálo hladce 4:0, ve středu podlehlo prvoligové Plzni až nečekaně vysoko 2:8.

V sobotu proti Dynamu trenér Roman Nádvorník už k dispozici nebude mít brankáře Adama Zadražila., jenž odešel do Hradce Králové. „Vnímáme, že jeho kariéra míří do vyšších pater a my přejeme, aby se v první lize prosadil,“ řekl na adresu dvaadvacetiletého gólmana výkonný ředitel klubu Martin Vozábal.

STAŘÍ PÁNI DYNAMA V NEPLACHOVĚ



V sobotu 1. července od 17 hodin se v Neplachově fotbalisté domácího Sokola střetnou přátelsky se starou gardou prvoligového Dynama, která před týdnem triumfovala v 67. ročníku Hynkova memoriálu hráčů nad 35 let, pořádaného českobudějovickou Slavií na hřišti u Malého jezu.