Fotbalisté prvoligového Dynama před týdnem doma rezolutní výhrou s Bohemians 3:0 zlomili sérii čtyř úvodních proher v řadě a potvrdit tento výsledek by chtěli i v sobotním utkání v Ostravě (18:00).

Dynamu bude v Ostravě k dispozici i brněnský Alli, jenž přichází na jih Čech na roční hostování s opcí (na snímku je s majitelem Dynama Vladimírem Koubkem). | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Domácí Baník už nebude mít k dispozici stopera Enea Bitriho, jenž v týdnu odešel do norského Valerenga Oslo. Trenér Pavel Hapal tak na stoperskou pozici má čtyřlístek Lischka, Frydrych, Pojezný a Blažek. V tabulce je Baník dvanáctý, když venku všechny tři duely prohrál, ale doma je bez prohry (s Libercem 0:0 a s Hradcem vyhrál 2:0). Naposled podlehl Slavii v Edenu jen těsně 0:1, když Tanko v 70. minutě po Douděrově malé domů obešel i brankáře Koláře, prázdnou branku Slavie ale minul.

Trenéři Dynama Zápotočný a Nikl si jsou dobře vědomi, že jejich svěřence v sobotu večer v Ostravě nečeká jednoduchý zápas. „Teď už se nám ale dýchá mnohem líp. Ukázali jsme v zápase sílu kabiny a rádi bychom to potvrdili také v Ostravě,“ zdůraznil po jasné výhře s Bohemkou trenér Marek Nikl.

Už pro utkání s Bohemkou mohli trenéři Dynama počítat s posilami Jiřím Skalákem a Michalem Hubínkem, navíc v před cestou do Ostravy vedení klubu ohlásilo další posilu. Na jih Čech z Brna přichází nigerijský křídelník Wale Musa Alli, jenž zaznamenal v I. lize v minulé sezoně v dresu Zbrojovky tři branky a připojil šest asistencí. Dvaadvacetiletý hbitý útočník přichází do Dynama na roční hostování s následnou opcí. „Jde o skvěle technicky vybaveného a univerzálního fotbalistu,“ vyzdvihl novou posilu na klubovém webu sportovní manažer Dynama Jan Podroužek.

Alli by mohl naskočit už v Ostravě, kde by Jihočeši chtěli bodovat. „V kabině je dobrá nálada, rádi bychom navázali na výhru s Bohemkou. Určitě se nám do Ostravy pojede teď líp, na vítězství jsme v lize dlouho čekali. Dle mě jsme si vyhrát zasloužili, na tréninku makáme fakt na sto procent a chceme i s Baníkem uspět,“ ujistil kapitán Dynama Lukáš Havel.

Ve II. lize fotbalisté FC Silon Táborsko v neděli navečer od 17 hod.hrají ve Varnsdorfu, který je v tabulce sice předposlední, ale doma ještě neprohrál (Olomouc B 1:1, Sparta B 2:2, Vlašim 3:3). Táborsko před týdnem doma hrálo s Vyškovem 1:1. „Doma chceme všechno vyhrát, ale remízu bereme. Rádi bychom tři body teď vezli z Varnsdor᠆fu,“ prohlásil Jakub Matoušek, jenž do Tábora přišel na hostování z Dynama a v zápase s Vyškovem po faulu na něj Dordič z nařízené penalty vyrovnal na konečných 1:1.

Ve III. lize Písek hrál v pátek večer s K. Vary, Dynamo B v sobotu hostí Motorlet (10:30 Složiště) a Táborsko B v neděli Plzeň B (17 Svépomoc).

Sobotní divize: Katovice – Tachov (17), Soběslav – Příbram (17), Rokycany – J. Hradec a Klatovy – Č. Krumlov.

V I. lize dorostu hrála devatenáctka Dynama v pátek v Praze s Duklou 2:2, když góly dali Jan Zíka a Tuguldur Gantogtokh.