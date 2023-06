Zdeněk Ondrášek se poté, co ukončil své působení ve Wisle Krakov, vrátil po jedenácti letech do českobudějovického Dynama, kde s velkým fotbalem začínal.

Foto: Deník/ archiv

Čtyřiatřicetiletý útočník do Dynama přišel jako volný hráč a na jihu Čech podepsal dvouletou smlouvu.

Strakonický rodák odešel v roce 2012 z Dynama do norského Tromsö a v zahraničí působil v krakovské Wisle, Dallasu, rumunském týmu FCSB a opět v krakovském celku. V Česku hrál i ve Viktorii Plzeň a v české lize odehrál 112 zápasů, v nich vstřelil 28 gólů. Sedm zápasů odehrál také v národním mužstvu, v jeho dresu dal dva góly.

"Vracím se se zkušenostmi, které jsem ve světě nasbíral. Nejen fotbalovými, ale i životními. Rád se o ně podělím s mladými hráči, chci jim pomoct připravit se na fotbalový život. A samozřejmě chci dát Dynamu to nejvíc, co budu moct. Chci dělat lidem radost," řekl Ondrášek.

Černobílý dres Č. Budějovic by měl Ondrášek obléci znovu už v sobotu, kdy se fotbalisté prvoligového Dynama střetnou ve Strakonicích od půl páté s Juniorem Strakonice v rámci otevření nově rekonstruovaného stadionu na Křemelce. „Je to pro nás tak trošku zápas na rozjezd, ale také jde o to, abychom se v regionu ukázali,“ uvedl trenér Marek Nikl k sobotnímu duelu. „Pojedeme v plné síle!“ ujistil Nikl. Dá se předpokládat, že Dynamo vedle "Kobry" Ondráška představí i další nové hráče Jana Suchana a Matouše Nikla.

V další přípravě hraje ligové Dynamo ve středu v Třeboni s Vlašimí (16:30).