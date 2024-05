V barážovém souboji o místo ve Fortuna lize si Dynamo České Budějovice vytvořilo lepší pozici před odvetou, zatímco Táborsko stále věří ve svou šanci. Kapitán Novák hodnotí první zápas a očekávání před nedělní odvetou.

Baráž o fotbalovou ligu, první zápas: Dynamo ČB - Táborsko. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Výhrou 2:1 si fotbalisté Dynama České Budějovice v baráži o Fortuna ligu zajistili před nedělní odvetou lepší výchozí pozici. Zápas hodnotil kapitán Táborska Pavel Novák, který ve své kariéře odehrál za Dynamo 249 zápasů a je v této statistice v historickém pořadí hráčů za Fujdiarem hned na druhém místě.

Co znamená výsledek z vašeho pohledu?

To znamená, že je to pořád otevřené, že je pořád o co hrát. A my jsme si chtěli odvézt do Tábora nějaký výsledek, se kterým doma něco můžeme udělat, protože v domácím prostředí jsme silnější. A myslím si, že se nemáme za co stydět a v neděli to je pořád otevřené.

Vedli jste 1:0. Cítili jste šanci ještě na úspěšnější výsledek?

V poločase určitě jsme cítili, že bychom to mohli dotáhnout. Ale musím říct, že Budějovice nedaly spoustu šancí. Už v prvním poločase byly o něco lepší. Baráž je trochu specifická a ten výsledek je pro nás pořád dobrý.

Je to jihočeské derby. Dalo se očekávat, že bude hodně vyhecované i mezi hráči. Cítíte to třeba na trávníku?

Necítil jsem nějakou speciální nevraživost. Je to normální zápas o ligu a takhle se hraje. Ale že by tam byly nějaké zákeřnosti, to vůbec ne.