Fotbalisté Dynama v předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu v I. lize hráli v neděli na Střeleckém ostrově s Jabloncem 2:2 a o tom, zda si zahrají o ligovou záchranu v baráži, rozhodne až poslední kolo nadstavby.

Patrik Hellebrand uniká jabloneckému Kratochvílovi. Dynamo ČB - Jablonec v I. lize 2:2. | Foto: Foto/ Petr Tibitanzl

Jablonečtí fotbalisté na jih Čech jeli v herní pohodě, neboť v nadstavbě po výhrách doma s Karvinou 3:2 a Pardubicemi 3:0 a remíze 1:1 na Bohemians už před zápasem s Dynamem měli jistotu, že starosti s ligovou záchranou se jich týkat nebudou.

Pro Dynamo naopak šlo o další ze zápasů o holé bytí a nebytí. „Pořád to však máme ve svých rukou. Po střetnutí proti Jablonci pak jedeme do Karviné, a pokud ty dva zápasy zvládneme, dostaneme se do baráže. A to je náš cíl,“ zdůrazňoval před zápasem trenér Jiří Lerch.

Dynamo do veledůležitého utkání šlo s Lukášem Havlem v roli kapitána, jenž na postu stopera naskočil za vykartovaného Poulola.

Aktivnější v úvodu zápasu ale byli hosté, kteří v 6. min. kopali první roh a v 7. minutě Pleštil z hranice vápna zkusil z vápna ohrozit branku Dynama, pálil ale nad břevno.

V 16. minutě se k první ráně na bránu soupeře dočkali i Jihočeši, Hellebrandův pokus zpoza vápna však brankář Fendrich v pohodě kryl.

Domácí zahrozili v závěru úvodní půlhodiny, kdy se po Čermákově nahrávce opřel za vápnem do míče Alli, mířil vysoko nad. Vzápětí po spolupráci s Allim se do šance dostal Suchan, tísněn zadáky hostí ale s jeho střelou zblízka si Fendrich poradil.

Tlak Dynama však pokračoval dál a ve 33. minutě velice slušně slušně zaplněné ochozy Střeleckého stadionu vybuchly nadšením, když po Hellebrandově uličce Ondrášek podél brankáře Fendricha poslal míč do sítě – 1:0.

A nezůstalo jen u toho!

Už o tři minuty později si totiž na Suchanovu uličku naběhl Tranziska a prostřelil Fendricha podruhé – 2:0!

Jenže skóre se.záhy měnilo znovu, tentokráte ale v neprospěch domácího týmu.

Ve 38. min. po Černákově centru zcela volný Náprstek snížil na 2:1 a ještě do poločasu Jablonec dokázal nepříznivé skóre dokonce i srovnat, když Polidarovu střelu brankář Šípoš sice vyrazil, ale proti Kratochvílově dorážce už zasáhnout nestačil – 2:2.

V úvodu druhé půle po faulu Tekijaškiho zahrával Suchan trestný kop dva metry před vápnem, míč ale napálil jen do zdi hostujících hráčů.

Obrovskou příležitost vrátit se do vedení propáslo Dynamo v 54. minutě, kdy se Tekijaški srazil s brankářem Fendrichem, tomu míč vypadl, jenže Tranziska opuštěnou branku hostí z deseti metrů překopl…

Podobnou superšanci měli černobílí po hodině hry: Alli utekl po levé straně, Tranziska hlavou posunul na Suchanovi, ten ale míč netrefil.

V 66. minutě byli blízko vedoucí brance hosté, gólovou hlavičku Tekijaškiho ale brankář Šípoš skvělým zákrokem zneškodnil. "My jsme prospali začátek první půle, kdy jsme hráli naivně a laxně. Druhá půle přinesla hodně zajímavý fotbal," konstatoval trenér hostí Radoslav Látal.

Ve snaze zápas rozhodnout fotbalisté Dynama v závěru svůj tlak vystupňovali, kýžený vítězný gól ale přes veškerou vstřelit nedokázali. "Že jsme přišli o dvougólový náskok nás hodně mrzí, dostáváme hloupé góly a ty jsme dostali i tentokráte. Je to škoda, kdybychom vyhráli, měli bychom baráž jistou," litoval trenér Jiří Lerch.

O tom, kdo z trojice Karviná (29 bodů), Dynamo (29) a Zlín (27) sestoupí přímo a kdo o záchranu bude bojovat v baráži, rozhodne až poslední kolo. A v něm fotbalisté Dynama v sobotu budou hrát v Karviné a Zlín v Praze změří síly s Bohemians.

Dynamo ČB – Jablonec

2:2 (2:2)



Branky: 33. Ondrášek, 36. Tranziska – 38. Náprstek, 43. Kratochvíl. ŽK: Havel, Suchan – Kratochvíl, Štěpánek. Diváci: 5101. Rozhodčí: Starý – Kubr, Slavíček.

Dynamo ČB: Šípoš – Nikl (82. Skalák), Havel, Králik, Trummer – Suchan, Čermák (72. Hubínek), Hellebrand – Tranziska (67. Šigut), Ondrášek, Alli.

Jablonec: Fendrich – Tekijaški, Hurtado, Čanturišvilli – Černák (64. Štěpánek), Kratochvíl, Nebyla (90. Hübschman), Polidar – Náprstek (80. Drchal) – Pleštil (46. Alegue), Martinec.

I. LIGA DOROSTU



Dynamo ČB – Plzeň 1:3 (0:1) – Branky: 86. Matuška – 42. Paidar, 50. Šmíd, 81. Honomichl, 188 diváků, rozhodčí Matoušek – Tupý, Dimitrov.

U17: 4:2 (3:0), Zeman, Bohar, Šátava, Cháb.