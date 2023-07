Fotbalisté prvoligového Dynama ČB na soustředění v Horních Rakousích ve středu změří ve svém druhém přípravném utkání své síly v Bad Hallu s týmem Diosgyör VTK.

Vincent Trummer z rakouského SV Lafnitz, jenž je další posilou Dynama, by si premiéru v černobílém dresu měl odbýt už v dnešním přípravném utkání s maďarským Diosgyör VTK. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

„Soupeř je nováčkem maďarské první ligy,“ řekl Deníku sportovní ředitel Dynama Milan Čadek a potvrdil, že hrát se bude už dopoledne od 11 hodin.

Chybět ve středečním utkání bohužel bude obránce Martin Sladký, jenž v Rakousku v sobotní přípravě proti Riedu musel pro zranění v průběhu střetnutí střídat a jak se ukázalo, zmíněné zranění bylo vážnějšího rázu, protože zkušený bek má zlomenou lýtkovou kost a je na delší dobu mimo hru.

Dynamo zareagovalo velice rychle a oznámilo, že se k týmu už na soustředění v Rakousku připojil třiadvacetiletý obránce Vincent Trummer z rakouského SV Lafnitz, který v minulé sezoně skončil v rakouské II. lize v horní polovině na osmém místě.Trummer s fotbalem začínal ve Sturmu Graz a v mládežnických kategoriích hrál za výběry Rakouska do 19, 20 a 21 let. „Moc se do Dynama těším. Bude to pro mě nové dobrodružství, českou ligu nemám tolik zmapovanou, ale věřím, že se mi v ní bude dařit,“ uvedl Trummer pro web Dynama poté, co podepsal smlouvu do 30. června 2025 s následnou opcí.

Na středu hlásí přípravu také druholigové Táborsko, (od 17:30 na Kvapilce se utká s třetiligovými Přešticemi) a také třetiligový Písek (doma od 18:00 hostí Duklu Praha).

Přípravu na novou sezonu zahájili i třetiligoví mladíci Dynama. „V tréninku jsme už týden a odehráli jsme i první přípravný duel, v němž jsme juniorce Linzer ASK podlehli 2:3,“ sdělil Deníku trenér Dušan Žmolík. „Trénují s námi i nadějní kluci z devatenáctky,“ řekl kouč béčka a dodal, že z jeho svěřenců, kteří šli do přípravy áčka, zůstali na soustředění Pařízek, V. Hora a Bastl, zatímco Hák a Šimoník se vrátili do béčka. „A Brabec je v přípravě s Příbramí,“ uzavřel Žmolík.