V úvodním zápase jarní části I. ligy fotbalisté Dynama před týdnem nastříleli Baníku tři góly a zcela po zásluze slavili vydařený vstup do sezony. „Zápas jsme zvládli skvěle a tři body, které jsme získali, jsou velice důležité, nicméně pořád to je jenom první malý krůček na cestě k záchraně,“ brzdil kouč Jiří Lerch po vítězství nad Baníkem projevy euforie, která zákonitě na Střeleckém ostrově vypukla.

Peter Trummer se snaží zastavit jabloneckého Černáka: Jablonec - Dynamo v I. fotbalové lize 5:2. | Foto: Deník/ fkjablonec.cz

Jak se jen o týden později na severu Čech ukázalo, zkušený kouč dobře věděl, o čem mluví. Zápas v Jablonci totiž černobílí o tomto víkendu nezvládli ani výsledkově, ani herně. „První půli jsme ještě se soupeřem drželi krok, ale na začátku druhého poločasu jsme dostali dva góly, a přestože se nám povedlo vstřelit kontaktní gól, Jablonec hru ve zbytku času už kontroloval,“ uznal trenér Dynama.

Kontaktní gól na 3:2 vstřelil Jan Suchan – a byl to gól vskutku parádní, přímo do horního růžku jablonecké branky! „Šli jsme o přestávce do kabiny s tím, že zkusíme po půli navázat na dobrý výkon z prvního dějství, jenže to se nám nepovedlo a Jablonec odskočil o dva góly. Sice se nám podařilo snížit na 2:3, jenže místo vyrovnávacího gólu dal Jablonec na 4:2 a bylo rozhodnuto,“ mrzelo Suchana. Ze svého gólu, byť nakonec k bodovému zisku nevedl, však měl radost: „Byl to v Budějovicích v soutěžním utkání můj první gól, takže jsem za něj samozřejmě velice rád. Přesto bych ho vyměnil za tři body,“ dodal.

Jenže ke třem bodům měli fotbalisté Dynama v Jablonci hodně daleko, v zápase tahali po většinu času za kratší konec a směrem dozadu v jejich hře na rozdíl od klání s Baníkem bylo plno chyb. Přitom před týdnem si právě defenzivní činnost týmu trenér Jiří Lerch pochvaloval: „My na defenzívě v zimě hodně pracovali, proto nás těší, že jsme udrželi vzadu nulu,“ liboval si po výhře 3:0 s Baníkem.

V Jablonci ale Dynamo dostalo pět gólů, navíc hned ten první z nich byl hodně laciný. Taky hodně smolný, brankář Šípoš v klíčovém okamžiku uklouzl, jinak by totiž Pleštilovu nepříliš důraznou hlavičku zřejmě bez větších potíží v pohodě kryl. V pádu ale stačil míč jen vyrazit – a bohužel před Čanturišviliho…

Na tento smolný moment fotbalisté Dynama poměrně brzy dokázali odpovědět a po Hellebrandově výstavní trefě šli drželi v půli slibný stav 1:1. „Krátce po začátku druhého poločasu jsme však dostali druhý gól, který bezesporu měl na další vývoj skóre velký vliv,“ mrzelo Lercha.

„Jablonec je doma silný a předčil nás i v důrazu, většinu osobních soubojů jsme prohrávali. Přesvědčili jsme se, že koncentraci je nutno udržet ve všech zápasech, nejen doma. Ale nic nevzdáváme, jedeme dál,“ uzavřel trenér Jiří Lerch.

V dalším kole I. ligy hraje Dynamo v neděli doma s Olomoucí (15:00).