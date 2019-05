Svým nástupcům přeje úspěšné završení několikaletého úsilí například Ladislav Novák, bývalý kanonýr a dnes věrný fanoušek, který nevynechá jediný domácí zápas. „Tentokrát, jak nebývalo na jaře zvykem, šli od vítězství k vítěství,“ připomíná nečekaně výborné jarní výkony Ladislav Novák a oceňuje celý realizační tým. „Po dlouhé době jsem na tribuně jásal,“ připomíná na adresu gólů v posledním zápase s Chrudimí. „Už jsem si myslel, že se toho nedožiju,“ vysvětluje s úsměvem radost nad postupem Ladislav Novák (74) a zdůrazňuje, že vždycky zápasy v ochozu prožíval, ale spíš vnitřně.

„Musí bojovat,“ říká k budoucímu působení klubu o soutěžní stupeň výš Ladislav Novák a připomíná, že vnitřní sílu mužstvo má. Dodává, že se těší zvlášť na Slavii. „Bude plný stadion,“ předpovídá návštěvy na nejlepší týmy bývalý hráč, ale s mírným smutkem v hlase připojuje, že už bohužel nepřijede se Slavií jeho kamarád a známá fotbalová tvář Josef Pešice s nímž se potkal v jednom dresu za dob vojančení. „Já jsem hrával za Slavii na škole,“ zmiňuje ještě Ladislav Novák svůj další kontakt se slavným pražským klubem.

Na slavné týmy z první ligy se těší i jiní.

Už deset let chodí na zápasy Dynama pravidelně Vlastimil Merle z Českých Budějovic. Ve středu tak byl i on jedním z 2 394 diváků, kteří mohli s hráči oslavit na Sokolském ostrově postup do extraligy. „Jsem rád. Hráli dobře a zasloužili si to,“ komentoval úspěch hráčů Dynama. „Hodně se o to zasloužil Ledecký, který dával góly, výborně chytal gólman, od toho to začíná,“ dodal při hodnocení sezony. Už teď se dle svých slov těší na nadcházející sezonu, kdy se v Českých Budějovicích zase objeví Viktorka Plzeň, Slávie či Sparta. „Koupím si permanentku, abych o tyto zápasy nepřišel,“ má už teď v plánu 59letý Vlastimil Merle.

Postup mezi fotbalovou elitu těší i pravidelného návštěvníka zápasů hudebního producenta Aleše Trdlu z Českých Budějovic. „Oslavoval jsem duší a srdcem, protože nepiji. Měl jsem v očích slzy radosti,“ vrací se o pár desítek hodin zpět Aleš Trdla a připojuje, že atmosféra na zápasu s Chrudimí byla dobrá, ale pravé emoce vybuchly ve chvíli, když zaznělo, že druhá Jihlava doma klopýtla a nemůže už Dynamo bodově dohnat. Následných oslav s hráči na trávníku se účastnilo i několik desítek fanoušků.

Na zápase s Chrudimí jich bylo téměř dvaapůl tisíce. Teď by podle Aleše Trdly mohlo chodit dvakrát až třikrát více lidí.

Velký fanoušek, který pravidelně chodí na Dynamo od roku 1985, od prvního postupu do tehdejší československé nejvyšší soutěže a profesí je hudební producent ale připojuje, že postup bude pro tým představovat i velkou zodpovědnost, protože první liga je náročná. Vyzdvihuje ale zároveň sílu týmu, který dokázal na přelomu jara a podzimu vyhrát 14 krát v řadě. Ukázalo se to třeba před několika koly v zápase s Brnem. Dynamo prohrávalo už 0 : 2, ale dokázalo skóre otočit na konečných 3 : 2!

Výzvou bude nové působení podle Aleše Trdly jistým způsobem také pro ochozy. „I fotbaloví fanoušci by se mohli inspirovat fanoušky Motoru, kde to žije,“ poukazuje na často zmiňovanou „profesorskou“ atmosféru na domácích zápasech Dynama Aleš Trdla.

To, že jih Čech bude mít svého zástupce mezi fotbalovou elitou, vítá i Pavel Ždych z Českých Budějovic. „Jsem rád, že tu první liga bude. Pamatuji spoustu postupů, i ten památný v roce 1985 a přeji jim, aby jim to vydrželo,“ říká Pavel Ždych na adresu fotbalistů Dynama.