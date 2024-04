Fotbalisté Dynama v nedělním zápase I. ligy byli favorizované Spartě až nečekaně vyrovnaným soupeřem a po půli dokonce měli i více ze hry, tři body si ale nakonec za výhru 1:0 z jihu Čech vezli sparťané, kteří se tak vrátili do čela tabulky, zatímco Dynamo zůstalo na jejím chvostu.

Patrik Hellebrand uniká sparťanu Janu Mejdrovi: Dynamo ČB - Spatta v I. lize fotbalu 0:1. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„V lize nejsou lehké zápasy, navíc po reprezentační přestávce pro některé hráče nebylo snadné se dostat do zápasového rytmu,“ hájil své svěřence trenér Brian Priske a speciálně vyzdvihl výkon Jana Mejdra. „Delší dobu neměl větší minutáž, v tréninku ale pracoval dobře a šanci si zasloužil,“ chválil letenský trenér 28letého wingbeka, jenž v lize v základu byl poprvé od srpna. V Č. Budějovicích nahrál na vítězný gól a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. „Asi to z naší strany mohlo být víc v klidu, ale hlavní je, že jsme zápas zvládli a že jsme vyhráli. Pokud jde o tu cenu, upřímně řečeno, to jsem nečekal. Ale děkuji za ni,“ říkal po zápase očividně dojatý Jan Mejdr.

„První půli jsme měli hru pod kontrolou, soupeř si toho moc nevypracoval. Po půli šel výkon týmu trochu dolů,“ uznal trenér Priske a nepřesvědčivý výkon svého týmu zdůvodňoval také nedobrým stavem hrací plochy. „Trávníku chyběla voda, hráči na něm nemohli odvést kvalitní výkon. Na tak suchém hřišti nelze hrát fotbal. My v týmu máme úžasné hráče, ti však nemohli předvést svou kvalitu,“ stěžoval si dánský kouč.

Dynamo ale odmítá, že by ohledně hrací plochy šlo o taktický záměr, den před zápasem údajně na Střeleckém ostrově došlo k poruše čerpadla. „V sobotu na předzápasový trénink jsme chtěli hřiště nechat pokropit, čerpadlo však nefungovalo. Lidi z údržby sháněli firmu, jenže bohužel neuspěli. Ale záměr v tom nebyl,“ ujišťoval domácí kouč Jiří Kladrubský, dle něhož suchý trávník nevyhovoval ani jeho svěřencům: „Drhlo to a skákalo, nedal se na tom hrát rychlejší a kombinační fotbal,“ uvedl.

Možná, že právě nekvalitní trávník ke konci zápasu, kdy Dynamo mělo tlak, zabránil vyrovnávacímu gólu. V malém vápně totiž Sörensen ve snaze odkopnout míč trefil Panáka, balon mezi nimi poskakoval, až se odrazil k domácímu útočníku Ondráškovi, jenž však asi i kvůli nerovné hrací plochy promáchl. „Vím, jakou situaci myslíte, ale to jsou ve výsledku malé věci,“ reagoval na tiskovce trenér Sparty . „Domácí měli možná víc šancí a střel, avšak Vindahl měl dohromady jediný zákrok,“ uvedl Priske.

Černobílí velkému favoritu doma podlehli, byli mu však vyrovnaným soupeřem. „Byť jsme prohráli, za výkon jsme kluky pochválili, neboť odevzdali na hřišti maximum a to, co jsme si na Spartu připravovali, dokonale také plnili,“ chválil své hráče po zápase Jiří Kladrubský, jenž na jaře tým vede spolu s Jiřím Lerchem. „Velká škoda toho gólu, ten mě samozřejmě hrozně moc mrzí. Kdyby nás sparťani vymíchali až do kuchyně, nebo dali pumelici ze třiceti metrů, prosím, prohrát ale takovým gólem?“ lomil rukama trenér Kladrubský. „My prostě zřejmě nemůžeme dostat normální gól,“ posteskl si.

Brankář Martin Janáček se za smolný gól svým spoluhráčům omlouval: „Moc mě to mrzí, kluci to odehráli skvěle a já tím gólem Spartu posadil na koně, do té doby nic neměla. Já míč dobře neviděl, ale nechci se vymlouvat,“ kál se domácí gólman.

„Ani tak nešťastný gól ale kluky nezlomil, dělali všechno pro to, aby to otočili minimálně aspoň do remízy,“ oceňoval trenér Kladrubský. „Snažili jsme se pro to dělat maximum, proto jsme poslali ve druhé půli na hrot Tranzisku a nakonec také Lukáše Havla, abychom se z nějaké standardky pokusili skórovat. Hráli jsme odvážně, měli více ze hry, bohužel jsme si dokázali vytvořit jen takové pološance a žádnou se nám nepodařilo dotáhnout až do konce,“ mrzelo Kladrubského, jenž odpovídal i na dotaz, proč Šigut, jenž v poslední době odváděl aktivní výkony, šel do hry až na závěrečnou půlhodinu: „V týdnu měl nějaké svalové problémy, proto jsme ho nemohli nasadit od začátku,“ vysvětloval kouč.

Dynamu docela vycházela i taktika Spartu spíše nenapadat hned na její polovině, ale až od půlky. „Věděli jsme, že budeme v zápase muset bránit, chtěli jsme tam tudíž mít aktivní blok a v něm se posouvat. Myslím, že se nám to dařilo, bohužel jsme ale ani jednu situaci nedotáhli až do gólu. Já klukům říkal, že budeme mít třeba jednu, dvě, maximálně tři nějaké pološance a nějakou z nich proti Spartě prostě musíme využít. Bohužel se to nepodařilo, ale znovu říkám, že za výkon si kluci zaslouží pochvalu. Klobouk dolů před tím, co odehráli, máme se od čeho odrazit,“ vyzdvihl Kladrubský.

V neděli jede v dalším kole Dynamo do Pardubic.