Ve veřejném prostoru se objevila informace, že klubu povede v roli ředitele Emil Kristek, ten ji ale v rozhovoru pro Deník velmi rázně popřel. Fotbalové Dynamo České Budějovice podle všech dostupných informací míří do anglických rukou. Klub informoval o uzavření smlouvy o strategickém partnerství s britskou společností Footify. Ta by údajně měla být napojena na hráčského agenta Jiřího Petra, ten zase komunikuje s bývalém hráčem českobudějovického klubu Michalem Rakovanem.

"Nejsem zaměstnanec, s agenturou nemám nic společného," dopověděl Rakovan na přímý dotaz Deníku. Deník jako první přinesl informace o tom, že pod Černou věž míří Jarolímové. David a Karel. Aktuálně se zdá, že se předpověď brzy naplní. Společnosti C.S. commerce service a.s. jako majoritní akcionář SK Dynamo České Budějovice a Footify Partners UK Limited uzavřely dohodu o strategickém partnerství. Footify, je společnost vedená Lusolou Adewumim. Poradenská společnost v oblasti managementu se sídlem ve Velké Británii, která se primárně zaměřuje na komerční poradenství, maximalizaci potenciálu příjmů sportovních značek a koordinaci investičních akcí pro obchodní růst.

Na sociálních sítích lze dohledat zástupce společnosti. Cesty vedou k muži jménem Sola Adewumi. Kdo je tajemný muž z Velké Británie? Konkrétní informace vám o něm ve fotbalovém prostředí řekne jen málokdo. Spíš nikdo. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," říká na dotaz bývalý hráč a manažer Dynama Martin Vozábal. "Tak jak jsem zatím nic nekomentoval po svém odchodu z klubu," dodal šéf konkurenčního FC Silon Táborsko.

Pokud se dá věřit informacím ze sociálních sítí, které nelze stoprocentně ověřit, Adewumi pochází z afrického kontinentu. Z Lagosu, který je bývalým hlavním a největším městem Nigérie. O Lagosu se mluví dokonce jako o největším a nejlidnatějším centru Afriky. "Ve dne pracuji na investicích do evropského fotbalu a v noci na dobrodružném šílenství," má Sola na svém instagramovém profilu. Muž, který se zabývá investicemi do fotbalu, má údajně univerzitní vzděláni. Podle snímků na instagramu zřejmě patří k fanouškům Arsenalu.

Se společností je propojený, a udržuje s jejím vedením kontakt, český hráčský agent Jiří Petr. Zástupci anglické společnosti byli v Č. Budějovicích několikrát osobně. "Ne jednou, byli se tu podívat snad osmkrát," říká Rakovan, kterému v dubnu bude 35 let. Jeho jméno je spojené s Č. Budějovicemi už dlouho. Od jeho 13 let. Do Dynama přišel jako talentovaný hráč z Blatné. "Mám kolem deseti startů za áčko," říká. Za A tým nastoupil ke 14 zápasům. V lize ho vedli trenéři: Cipro, Šilhavý a Soukup. Po odchodu na Slovensko a přesunu do Švýcarska s profesionálním fotbalem skončil, hrál I. A třídu doma v Blatné. "Zástupci Footify Partners UK Limited v Budějovicích potvrdili, že chtějí zachovat integritu klubu, klubovou akademii, záleží jim na tom, aby se z Dynama nestal klub typu Vyškova." Aktuálně Footify Partners UK Limited posílá do Č. Budějovic auditory. Podle informace z klubu vstup strategického partnera do klubu lze očekávat v první polovině roku 2024.

Změna vlastnických struktur je asi jedinou cestou, jak lze poslední klub ligové tabulky zachránit od kolapsu. Ne od sestupu do druhé ligy, ale od finančního zhroucení. Přestože majitel Vladimír Koubek tvrdí, že nemá směrem k hráčům žádné dluhy, veřejným tajemstvím je, že finanční kondice prvoligového klubu je dlouhodobě velmi špatná. Podle zpráv, které se objevují ve veřejném prostoru, společně s novým strategickým partnerem přijdou do Dynama Jarolímové. Otec a syn. Karel a David. Mohl by to být okamžik, který nakopne klub k lepší budoucnosti. Důvěru ale příliš nebudí dílčí informace, které lze najít o zájemci o vstupu do Dynama. Na sociální síti X stojí doslova: Společnost Footify partners UK Limited byla založena 10. listopadu 2023. Webové stránky a reference jsou nedohledatelné.