Fanoušky zajímají, kromě ostrého startu s Ostravou, záležitosti, které se dotýkají změny majitele klubu. S budoucností by měla jihočeskému klubu pomáhat společnost Footify Partners UK Limited. Založena byla 10. listopadu 2023, jejím šéfem je Lusola Adewumi, který pochází z afrického kontinentu. Z Nigérie. Z Lagosu. Fanouškům už před časem napsal prostřednictvím webových stránek Dynama následující věty: "Jmenuji se Lusola Adewumi a přibližně patnáct let působím v oblasti manažerského poradenství. To zahrnuje oblasti sportovního marketingu, sponzorství, sportů, digitálních technologií, komunikace, produktového managementu a řízení lidí." S tím si musí fanoušci vystačit. "Všechna jednání směřují k tomu, aby proběhly změny ve vlastnictví klubu," potvrdil na tiskové konferenci před prvním jarním zápasem Milan Čadek. "Jsou to otázky na pana majitele. On je jediný držitel akcií. Co vím, tak během období prvního ledna až třicátého června by mělo dojít k dohodě s novými majiteli,“ připojil Čadek i konkrétní časový údaj.

Hráči se aktuálně koncentrují výhradně na sobotní zápas s Ostravou. Doma ale musí vysvětlovat, proč nepřišly výplaty. "Domluvili jsme se s hráči, že splácet dlužné částky začínáme v tomto týdnu," řekl Čadek na tiskové konferenci. Doslova uvedl: "Vedení klubu učinilo s hráči dohodu, kdy dlužné částky se již začaly posílat. Takže probíhá plnění dlužných částek.“

Finanční situace historicky nejlepšího jihočeského fotbalového klubu není dobrá. Záchranou může být příchod opravdu silného investora. Pomůže společnost, které šéfuje Lusola Adewumi? Teď na jaře pomůže Dynamu jen poctivá práce hráčů a trenérů, kterým osud Dynama leží na srdci. Jak moc, to fanoušci poprvé uvidí v sobotu, kdy na Střelecký ostrov přijede Baník.