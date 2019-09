Před pondělním zápasem 11. kola I. ligy v Liberci fotbalisté Dynama ČB ladili ve srředu ladili formu ve 3. kole Mol Cupu v Praze s třetiligovým Vlatavínem, který bez větších potíží porazili 4:1.

Trenér David Horejš mohl být v Praze spokojen, fotbalisté Dynama v poháru roli favorita zvládli a Vltavín porazili 4:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši šli do zápasu v silné sestavě, hlavně ale aktivně a s nasazením. Už v první minutě Havelka zachytil nevydařený výkop brankáře Štorce a z vápna pálil těsně vedle tyče. A dvě minuty už to bylo 0:1, když po Čoličově centru u přední tyče otevřel skóre Schranz – 0:1. Pak Táborský po Delargeho nahrávky překopl a mimo tři tyče zamířil i hlavou, do třetice ale ve 23. min. zkušený útočník po ukázkové akci Kulhánka a Schranze zvýšil na 0:2.