Fotbalisté Dynama České Budějovice sehráli jeden z nejhorších zápasů v sezoně a na domácím stadionu podlehli Pardubicím 0:1. V aktuální tabulce FORTUNA:LIGY klesli už na patnáctou příčku.

Trenér Dynama Marek Nikl hodnotí porážku s Pardubicemi. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Trenér Dynama Marek Nikl: "Z naší strany to byl jednoznačně nepovedený zápas. Od první minuty jsme z našeho týmu necítili energii a všechno, co jsme v utkání předvedli, bylo špatně. Po celou dobu jsme nenašli možnost, jak bychom se dostali do tempa. Byl to tak slabý výkon, že jsme nemohli pomýšlet ani na bod. Všude jsme byli pozdě, prakticky jsme dnes nepředvedli vůbec nic. Každá porážka je komplikací, teď jedeme do Liberce, ale s tímto výkonem tam nemáme šanci. Musíme se vrátit k tomu, co jsme předváděli dřív. Ta porážka je o to horší, že jsme nastoupili proti týmu, který na tom byl v tabulce podobně. Teď musíme jet do Liberce vyhrát a náš dnešní výkon odčinit tím, že získáme v příštích dvou zápasech šest bodů."