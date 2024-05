Bylo to pořádné drama. To se ale ostatně čekalo. Baráž o nejvyšší fotbalovou soutěž proti sobě svedla dva nejsilnější jihočeské kluby a první duel vyhrálo českobudějovické Dynamo nad Táborskem 2:1 až gólem Matouše Nikla v nastaveném čase. Nedělní odveta u Jordánu (17:30) bude mít pořádný náboj.

Trenér Dynama Jiří Lerch hodnotí první barážový duel s Táborskem. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Domácímu trenérovi Jiřímu Lerchovi se ulevilo, že jeho tým vydřel alespoň nejtěsnější výhru. "Očekával jsem takové utkání. Musím pochválit soupeře, který výborně bránil. Vytvořili jsme si šance, ale neproměnili jsme je. Potom přišla nešťastná chvíle, kdy jsme před přestávkou dostali gól z penalty,“ připomíná sporný moment, kdy po souboji domácího stopera Králika s útočníkem Šašinkou nařídil sudí Pechanec pokutový kop.

Po přestávce jeho tým vyrovnal rovněž z penalty a v závěru rozhodl o vítězství. „To už je pro nás typické, že přišel hektický závěr, v němž jsme rozhodli. Chtěli jsme hrát až do konce a Táborsko pak už jen bránilo. Jsme teprve v poločase, ale věřím, že v Táboře neprohrajeme. Vidím na hráčích, že toho mají plné zuby, táhneme to ve dvanácti třinácti lidech. Hlavně středoví záložníci Suchan, Hellebrand, Čermák jsou už hodně unavení. Ale musíme ten poslední zápas zvládnout,“ burcuje.

Trenéra Táborska Romana Nádvorníka mrzel hlavně inkasovaný gól v samotném závěru. "Hráčům musím poděkovat. Dali jsme si jasný úkol, aby bylo v neděli u nás o co hrát. Odehráli jsme dobrý zápas a věřím, že v odvetě budeme nebezpeční. Doma jsme půl roku neprohráli a Budějovice v sezoně venku nevyhrály. Mrzí mě, že jsme neudrželi nerozhodný výsledek a inkasovali v nastaveném čase. Předcházel tomu roh, k němuž nemělo dojít. Pak jsme prohráli hlavičkový souboj a na vzdálenější tyči jsme nepokryli hráče. Byly to takové dvě tři drobné chyby, které možná pramenily i z únavy. Je to škoda, měli jsme ten zápas dohrát do stavu 1:1,“ litoval.

Karty jsou před závěrečným utkáním sezony rozdány jasně. Dynamu stačí k záchraně v neděli v Táboře neprohrát. V případě vítězství Táborska o gól se bude zápas prodlužovat o dvakrát patnáct minut, případně budou muset rozhodnout pokutové kopy. Jakmile Táborsko vyhraje o dva nebo více gólů, zajistí si poprvé v historii klubu postup do nejvyšší soutěže.